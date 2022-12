LV DREAM: Louis Vuitton inaugura nuova destinazione culturale a Parigi

Louis Vuitton inaugura a Parigi LV DREAM: nuova destinazione culturale articolata in spazi espositivi, caffetteria, cioccolateria e shop.

LV DREAM a Parigi: la nuova destinazione culturale di Louis Vuitton

Il 15 dicembre Louis Vuitton inaugura LV DREAM, una nuova attesissima destinazione culturale e culinaria nell’elegante 1° arrondissement di Parigi, all’interno dell’edificio dell’ex grande magazzino La Belle Jardinière.

Aperto al pubblico, LV DREAM comprenderà una mostra, un negozio di articoli da regalo e la caffetteria e cioccolateria più alla moda della città, in collaborazione con il pasticcere di Cheval Blanc Paris, Maxime Frédéric.

L’ingresso a LV DREAM nonché la visita dello spazio espositivo sono completamente gratuiti.

LV DREAM: lo spazio espositivo che ripercorre la storia di Louis Vuitton

La mostra allestita in LV DREAM si compone di nove stanze, e condurrà i visitatori in un viaggio visivo attraverso gli ultimi 160 anni della storia di Louis Vuitton, con un focus sulle sue innumerevoli collaborazioni artistiche.

Alcune delle meraviglie che si possono trovare nella mostra sono: ritratti mai visti prima di Louis Vuitton, installazioni digitali interattive, rare borse Artycapucine, una stanza dedicata alle capsule di Rei Kawakubo e la possibilità di vedere la classica borsa Monogram reinventata da Cindy Sherman, Karl Lagerfeld e Frank Gehry.

Nel complesso, LV DREAM è un’esposizione ricca ed esaltante del dialogo continuo di Louis Vuitton tra passato e futuro, patrimonio e modernità, Parigi ed estero, savoir-faire e innovazione.

Tra caffè, cioccolato e articoli da regalo: lo shop di LV DREAM

LV DREAM comprende non solo lo spazio espositivo che consente un’esperienza immersiva nella storia di Louis Vuitton, ma si tratta di una destinazione che prevede anche caffetteria, cioccolateria e un negozio di articoli da regalo.

La caffetteria (“Le Café“) offre una lussureggiante pausa per i visitatori, con una selezione appositamente sviluppata di pasticceria fresca che gioca sui motivi della Maison.

La Cioccolateria (“La Chocolaterie“) mette in mostra un delizioso assortimento di cioccolatini che ancora una volta traggono ispirazione dai codici Louis Vuitton e vengono confezionati in scatole emblematiche.

Nello shop di LV DREAM i visitatori non troveranno i classici souvenir, ma potranno acquistare squisiti cioccolatini a marchio LV e addentrarsi in stanze multiple piene di articoli esclusivi (tra cui una selezione di articoli in pelle), accessori, libri, articoli per la casa e fragranze.

Informazioni utili per visitare LV DREAM

LV DREAM è sito all’indirizzo: 2, rue du Pont Neuf, Parigi 1er – Francia.

Dal 15 dicembre 2022 al 15 novembre 2023 è aperto tutta la settimana, dalle 11:00 alle 20:00.

Ingresso gratuito ma è necessaria la prenotazione.

L’ingresso alla caffetteria, cioccolateria e al negozio di articoli da regalo non necessita di prenotazione.