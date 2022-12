Elon Musk sospende l’account Twitter che traccia i suoi voli privati

Twitter sospende l’account @elonjet che tracciava in tempo reale gli spostamenti dell’aereo privato di Elon Musk, ora proprietario della piattaforma.

Elon Musk sospende @elonjet: tracciava i voli privati del miliardario

A novembre scorso Elon Musk, nuovo proprietario di Twitter, aveva annunciato tramite il social che non avrebbe sospeso l’account @elonjet, per supportare le sue posizioni in difesa della libertà di espressione.

Nel tweet di Musk si leggeva:“Il mio impegno per la libertà di espressione arriva al punto di non vietare l’account che segue il mio aereo, anche se rappresenta un rischio diretto per la mia sicurezza personale“.

Le cose sono cambiate nel giro di pochi giorni e hanno portato Elon Musk a ritornare sulle sue parole e a sospendere definitivamente l’account in questione. Il patron di Tesla ha spiegato su Twitter i motivi di questa scelta. Sembra infatti che uno stalker abbia inseguito un’automobile con la convinzione di trovarvi dentro Elon Musk, e avrebbe anche cercato di fare forzatamente irruzione nel veicolo.

Il tweet di Elon Musk in cui viene spiegata la vicenda è il seguente:

“La scorsa notte un’auto con tre X a Los Angeles è stata seguita da uno stalker pazzo, pensava fossi io, e poi l’ha bloccata e ha cercato di entrare dentro. Un’azione legale è stata avviata contro Sweeney(Jack Sweeney, il programmatore dell’account @elojet, ndr) e le organizzazioni che hanno provocato danni alla mia famiglia”

Twitter verso la sospensione di tutti gli account che tracciano i voli privati

Le ragioni di sicurezza che hanno indotto Musk a sospendere l’account @elonjet possono applicarsi a tutti i bot di Twitter che tracciano in tempo reale i voli privati di altre persone famose.

Per questo motivo Elon Musk ha chiarito la sua posizione relativamente agli account di questo tipo ed è intenzionato a sospenderli tutti.

Musk ha dichiarato che “qualsiasi account che violi le informazioni sulla posizione in tempo reale di chiunque verrà sospeso, poiché si tratta di una violazione della sicurezza fisica. Ciò include la pubblicazione di collegamenti a siti con informazioni sulla posizione in tempo reale. Pubblicare luoghi in cui qualcuno ha viaggiato con un leggero ritardo non è un problema di sicurezza, quindi va bene”.

L’account Twitter @elonjet era uno dei tanti bot di Twitter in grado di tracciare le tratte dei voli privati. La mente dietro questi account è Jack Sweeney, nato nel 2002: un giovane programmatore e imprenditore americano che ha ottenuto notorietà proprio per aver creato questi tipi di bot.

Gli aerei privati tracciati dai bot di Sweeney appartengono a personalità di spicco statunitensi e anche ad oligarchi russi. Alcune persone coinvolte, oltre Elon Musk, sono Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates e Donald Trump.

Il bot segue e condivide le informazioni estratte da fonti di dati pubblici come quelle della Federal Aviation Administration.