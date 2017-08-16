Madonna festeggia il compleanno ballando la pizzica in Puglia a Borgo Egnazia

L’ex Material Girl è tornata in Puglia per spegnere 59 candeline e ha stregato tutti

Madonna ama la Puglia! La popstar internazionale ha deciso di tornare nella terra che la accolta calorosamente la scorsa estate e ha portato anche i figli. È atterrata con un jet privato all’aeroporto di Brindisi nella notte tra il 13 e 14 agosto. Anche se non si dovrebbe dire l’età di una donna, oggi Madonna spegnerà 59 candeline in quel di Borgo Egnazia, la location dei vip che sorge nelle campagne di Savelletri, nel cuore della valle d’Itria.

Ieri sera è stata organizzata una grande festa in onore di Madonna, e la cantante di Vogue che da anni ha messo in soffitta il reggiseno a cono e i pantaloni a bassissima vita, ha preferito indossare un gonnellone largo e ampio per ballare la pizzica. Il video su Instagram ha ottenuto milioni di visualizzazioni e Madonna è davvero coinvolgente. Dietro di lei ci sono i tamburellisti in cerchio e lei strega tutti i presenti agitando la gonna, così come prevede il rituale. Peccato che non ha tolto le scarpe, la pizzica infatti si balla a piedi nudi.

Borgo Egnazia è il resort migliore del mondo per Lady Ciccone

Come dicevamo, quello di Madonna in Puglia è solo un ritorno. L’anno scorso la popstar di origini italiane ha partecipato ad un matrimonio e pubblicò la foto di un tramonto da cartolina. La location era la stessa e, nonostante Flavio Briatore abbia deciso che la Puglia non è una terra per i vip, molte star internazionali scelgono Borgo Egnazia per le loro vacanze. La valle d’Itria però dista qualche kilometro da Otranto, dove dove sorgere il Twiga, rotolando verso sud infatti il territorio è ancora più autentico. Sempre Madonna lo scorso anno è rimasta incantata dal barocco leccese ed è neri borghi salentini che ha imparato a ballare la pizzica.