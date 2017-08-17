Madonna gaffe in video per il compleanno: Non ricordo le parole
di Redazione
17/08/2017
La popstar Madonna oggi festeggiamo spegnendo ben 59 candeline. Quello che più colpisce della cantante è la naturalezza delle sue gaffe, anche in occasione del compleanno. Un video la ritrae mentre esordisce dicendo: Non ricordo le parole. Madonna è pronta per festeggiare il suo cinquantanovesimo compleanno, nonostante alcune diatribe con il figlio maschio d 16 anni. La pop star nel corso della giornata tra l'altro sta ricevendo diversi auguri da parte di colleghi e star provenienti da tutto il mondo, uno di questi è Miguel Bosè che già ieri sera ha provveduto a postare una foto passata insieme all'amica. Madonna dunque è pronta a spegnere bene 59 candeline, anche se questo però non le impedisce di compiere qualche piccola gaffe. La popstar internazionale oggi ha voluto girare un piccolo video per ringraziare sopratutto i milioni di fan in tutto mondo che hanno pensato di farle gli auguri nei suoi canali social. Il filmato, arrivato anche su Instagram, nel corso delle ore è diventato virale sul web per via di una frase di Madonna, ovvero "Non ricordo le parole". A cosa si riferiva la cantante nello specifico?
Madonna gaffe il video per il suo compleanno, ecco perchéMadonna è forse una delle artiste più spontanea che abbiamo nel panorama della musica internazionale. La popstar che oggi festeggia il suo compleanno ha combinato una simpatica gaffe in video, facendo ridere così tutti, lei compresa. Per ringraziare i suoi fan Madonna ha registrato un video, durante il quale ha deciso di cantare B-day song. Tutto perfetto... quanto a un certo punto però la cantante dimentica le parole della canzone, inizia a ridere e dice: "Non ricordo le parole!". Beh una piccola gaffe facilmente perdonabile, soprattutto se pensiamo alla sua ampia discografia. Comunque sia, Buon Compleanno Madonna!
Redazione