Madonna, svelate le date del tour mondiale “Celebration”: tappe e biglietti

Madonna annuncia le date del tour mondiale “Celebration”, durante il quale metterà in scena i grandi successi della sua carriera. Ecco tappe e info biglietti.

Madonna ha annunciato le date del suo “Madonna: The Celebration Tour”, attraverso un video che vede la partecipazione di Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Diplo, Bob the Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre e si conclude con Amy Schumer che sfida Madonna ad andare in tour e mettere in scena i suoi quattro decenni di grandi successi.

Il tour “metterà in evidenza il suo ineguagliabile catalogo di musica degli ultimi 40 anni”, secondo l’annuncio. Inoltre “renderà rispetto alla città di New York, dove è iniziata la sua carriera musicale”.

Prodotto da Live Nation, il tour globale toccherà 35 città iniziando in Nord America il 15 luglio alla Rogers Arena di Vancouver, BC. Altre tappe del tour includono Detroit, Chicago, New York, Miami, Los Angeles. “Celebration” toccherà anche l’Europa, dove farà tappa in 11 città, tra cui Milano, Londra, Barcellona, Parigi e Stoccolma. Il tour si concluderà ad Amsterdam il 1° dicembre.

“Sono entusiasta di esplorare quante più canzoni possibili nella speranza di dare ai miei fan lo spettacolo che stavano aspettando“, ha detto Madonna nell’annuncio.

Bob the Drag Queen (alias Caldwell Tidicue) sarà l’ospite speciale in tutte le date del tour.

Di seguito la lista completa delle date del “Madonna: The Celebration Tour”.

DATE AMERICANE

Sat Jul 15 – Vancouver, BC – Rogers Arena

Tue Jul 18 – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

Sat Jul 22 – Phoenix, AZ – Footprint Center

Tue Jul 25 – Denver, CO – Ball Arena

Thu Jul 27 – Tulsa, OK – BOK Center

Sun Jul 30 – St. Paul, MN – Xcel Energy Center

Wed Aug 02 – Cleveland, OH – Rocket Mortgage Fieldhouse

Sat Aug 05 – Detroit, MI – Little Caesars Arena

Mon. Aug 07 – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

Wed Aug 09 – Chicago, IL – United Center

Sun Aug 13 – Toronto, ON – Scotiabank Arena

Sat Aug 19 – Montreal, QC – Centre Bell

Wed Aug 23 – New York, NY – Madison Square Garden

Thu Aug 24 – New York, NY – Madison Square Garden

Wed Aug 30 – Boston, MA – TD Garden

Sat Sep 02 – Washington, DC – Capital One Arena

Tue Sep 05 – Atlanta, GA – State Farm Arena

Thu Sep 07 – Tampa, FL – Amalie Arena

Sat Sep 09 – Miami, FL – Miami-Dade Arena

Wed Sep 13 – Houston, TX – Toyota Center

Mon Sep 18 – Dallas, TX – American Airlines Center

Thu Sep 21 – Austin, TX – Moody Center ATX

Wed Sep 27 – Los Angeles, CA – Crypto.com Arena

Wed Oct 04 – San Francisco, CA – Chase Center

Sat Oct 07 – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

DATE EUROPEE

Sat Oct 14 – London, UK – The O2

Sat Oct 21 – Antwerp, BE – Sportpaleis

Wed. Oct. 25 – Copenhagen, DK – Royal Arena

Sat Oct 28 – Stockholm, SE – Tele2

Wed Nov 01 – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi

Mon Nov 06 – Lisbon, PT – Altice Arena

Sun Nov 12 – Paris, FR – Accor Arena

Mon Nov 13 – Paris, FR – Accor Arena

Wed Nov 15 – Cologne, DE – Lanxess Arena

Thu Nov 23 – Milan, IT – Mediolanum Forum

Tue Nov 28 – Berlin, DE – Mercedes-Benz Arena

Fri Dec 1 – Amsterdam, NL – Ziggo Dome

Biglietti del “Madonna: The Celebration Tour”

I biglietti del “Madonna: The Celebration Tour” saranno in vendita a partire da venerdì 20 gennaio alle 10:00 su madonna.com/tour.

Citi è la carta ufficiale del tour. I titolari di carta Citi avranno accesso alla prevendita dei biglietti a partire dal 17 gennaio alle 14:00 ora locale fino al 19 gennaio alle 18:00 ora locale tramite il programma Citi Entertainment.