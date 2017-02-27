Mal di schiena accorcia la vita? Gli effetti evidenti sui gemelli

Chi soffre di mal di schiena ha un’aspettativa di vita minore, i risultati shock del nuovo studio hanno messo tutti in agitazione. Un gruppo di ricercatori dell’Università di Sidney ha accertato che chi ha problemi con la schiena ha una probabilità di morte prematura del 13%. Tutti si chiedono come abbiano fatto gli scienziati a giungere a questa conclusione, sono tanti gli studi di questo tipo ma mai nessuno era stato preciso come quello di cui vi parliamo.

Gli studiosi hanno seguito un campione di 4390 gemelli danesi piuttosto anziani (70-102 anni) e hanno analizzato i dati del registro dei morti. Alla fine del test hanno rilevato che le persone con mal di schiena hanno più possibilità di morire, attestando un rischio del 13% per ogni anno di vita. L’autore della ricerca, Paulo Ferreira, ha sottolineato che non è una connessione del tutto causale. Non tenendo conto del mal di schiena possono esserci conseguenze per la salute. La correlazione con l’aspettativa di vita è ancora oggetto di analisi, ma il mal di schiena causa un effetto domino.

Nello studio pubblicato sull'European Journal of Pain si parla anche della posizione che assumiamo che è la principale causa del mal di schiena, inoltre è stato evidenziato che la scelta del materasso aiuta a prevenire il disturbo per una percentuale pari al 55,3%. Il materasso non deve essere né troppo rigido né troppo morbido, per poter sostenere la colonna vertebrale. Dormendo comodi anche la qualità del sonno migliora, un suggerimento importante per i circa 15 milioni di italiani che hanno mal di schiena.