Maltempo, arriva il ciclone Thor: forti precipitazioni e temperature in calo

Arriva il ciclone Thor con temperature in calo e forti precipitazioni. Regioni a rischio, in particolare Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e Campania.

Maltempo, arriva il ciclone Thor: regioni a rischio

Per la terza settimana di gennaio è atteso l’arrivo del ciclone Thor sulla penisola italiana. Come conseguenza si prevedono temperature in ribasso su tutto il Mediterraneo con forti getti di aria gelida. Il freddo portato in Italia dal ciclone Thor arriva direttamente dalla Groenlandia, e oltre al freddo provocherà anche un’intensa ondata di maltempo.

Le regioni italiane maggiormente interessate dal maltempo causato dal ciclone Thor sono: Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e, soprattutto Campania. Nelle zone a rischio si prevedono abbondanti precipitazioni.

Anche in Nord Italia si attendono nevicate, il freddo che consentirà alla neve di depositarsi arriva dalle Alpi. Si parla di oltre 30-40 cm sopra i 1300 metri. Anche sugli Appennini del Nord si prevedono nevicate, sempre sopra i 1300 metri.

Per quanto riguarda la pianura, ci si aspetta abbondanti precipitazioni, ma anche possibili nevicate a bassa quota su diverse zone della Lombardia.

Come anticipato, il maltempo portato dal ciclone Thor si concentrerà sulle regioni del Centro e del Sud, in particolare in Campania. Infatti, sugli Appennini centrali si prevedono nevicate sotto i 600 metri, anche in Sardegna.

Oltre a nevicate e precipitazioni, il ciclone Thor richiamerà in Italia anche forti venti di libeccio, con raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 110 km/h. I venti provocheranno mareggiate intense sulle coste del Tirreno e della Sardegna occidentale, per poi raggiungere il Mar Tirreno nei giorni successivi, causando un ulteriore raffreddamento del clima.

Nel fine settimana il ciclone Thor raggiungerà il Sud Italia, in cui porterà venti freddi nord-orientali, provocando un peggioramento del tempo sulla fascia adriatica centrale, dove c’è la possibilità che nel corso del prossimo weekend la neve raggiungerà le coste di Marche e Abruzzo.

Con il ciclone Thor le temperature subiranno una sensibile diminuzione, fino a 8 gradi sotto la media del periodo, a partire dal Nord e poi anche al Centro-Sud.