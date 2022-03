The Witcher: nuovo capitolo in lavorazione, i dettagli

Attraverso un comunicato ufficiale, rilasciato dagli esecutivi di CD Projekt RED, gli sviluppatori di The Witcher hanno fatto sapere di essere, finalmente, al lavoro su un nuovo capitolo della fortunatissima saga sullo Stregone interpretato da Henry Cavill nell’omonima serie Netflix. Il nuovo titolo aprirà ad un micro universo differente, ambientato nella medesima dimensione fantasy, in grado di girare su Unreal Engine 5. Pare che la linea narrativa a cui questo nuovo capitolo della saga apparterrà, si dividerà da quella dello Strigo. Ad accompagnare la presentazione del videogioco, un medaglione con scritto “La Nuova Saga Ha Inizio”, un messaggio che toglie ogni dubbio ai fan che, a partire dal prossimo videogioco, avranno modo di conoscere, probabilmente, un personaggio nuovo, che dovrà fronteggiare il lascito inestimabile dell’iconico personaggio di Geralt di Rivia.

Tutte le info sul nuovo The Witcher

La software house polacca ha specificato che i lavori per la nuova saga di The Witcher inizieranno su Unreal Engine 5. Il prossimo capitolo della serie sarà parte, come affermato nei comunicati, di un progetto ampio; una partnership strategica che avrà modo di durare diversi anni con Epic Games. CD Projekt lascerà, per The Witcher, il motore grafico da lei stessa creato, il REDengine, che debuttò su The Witcher 2: Assassins Of Kings, per poi raggiungere proporzioni massive con Cyberpunk 2077. La prerogativa degli sviluppatori, in collaborazione con Epic Games, sarà quella di lavorare al motore, plasmandolo nel profondo, per offrire agli utenti un’esperienza di gioco profonda ed immedesimante, attraverso un open world ampio e dettagliato. Per adesso, i produttori del titolo si sono limitati a fornire queste informazioni, senza sbilanciarsi su una possibile data di uscita e, senza fornire dettagli sui tempi di sviluppo di cui il titolo ha bisogno.