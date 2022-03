Maneskin: interrotto il tour per solidarietà al popolo ucraino

I recenti fatti di cronaca, che hanno interessato il mondo sulla base dell’assedio russo nei confronti dell’Ucraina, non lasciano indifferente il mondo della musica e dell’arte in generale. I Maneskin, impegnati in tour in tutta Italia e Europa, hanno deciso di congelare parte del proprio percorso in giro per il mondo, attraverso una dichiarazione che ha sicuramente lasciato il segno per le emozioni procurate.

L’annuncio dei Maneskin: congelato il tour in Russia e Ucraina

“Nonostante la nostra volontà di comunicarvi gli aggiornamenti riguardo al tour italiano ed europeo entro il 1° di marzo, non siamo in grado di definire e di condividere le nuove date in questo momento di tensione per l’Europa e per il mondo intero. Siamo più vicini che mai ai nostri fan, ai nostri partner e a tutte le persone afflitte dalla guerra in questo preciso momento. La nostra solidarietà va a tutti coloro che stanno soffrendo a causa del conflitto in Ucraina e speriamo che la violenza in atto possa vedere una fine. Insieme a questa speranza abbiamo anche quella di potervi dare aggiornamenti il prima possibile in tempi di pace. Vi ringraziamo per la grande pazienza e per la comprensione, come sempre. Vi siamo più vicini che mai e abbiamo grande speranza per il futuro. Maneskin”

Con queste parole i Maneskin annunciano la loro volontà di congelare il tour “Loud Kids on Tour ‘22” in cui erano comprese tappe in Ucraina, Kiev (7 Marzo 2022) e Russia, Mosca (9 Marzo 2022) e San Pietroburgo (11 Marzo 2022). Con queste parole il gruppo, famoso per bravura e personalità da vendere, dimostra per l’ennesima volta di avere un grande cuore, esprimendo solidarietà e vicinanza al popolo Ucraino e mettendo in secondo piano la voglia di tornare sul palco dopo due anni di pandemia. Giovani ma già un esempio per tutti.

Le tappe italiane del tour dei Maneskin

Nonostante la volontà di interrompere il loro tour in Ucraina e Russia, i Maneskin hanno assicurato il proseguimento dei propri concerti nelle diverse date italiane, che accoglieranno la band di Damiano. In particolar modo, le tappe in questione sono le seguenti: