Da settimane ormai gira la voce sulla separazione tra due personaggi pubblici molto amati e famosi, come amata e famosa è la loro storia d’amore lunga 20 anni, quasi 17 anni di matrimonio: Ilary Blasi e Francesco Totti. La notizia di una separazione e addirittura di rispettivi nuovi amanti, stava facendo impazzire e piangere il web, molti hanno scritto “Se anche Totti e Ilary si sono lasciati, non abbiamo più motivo di credere nell’amore”, “Non siamo pronti fisicamente e psicologicamente ad accettare la separazione del Re e della Regina di Roma” insomma ormai questa vicenda sembrava essere così sicura e vera che lo stesso Totti si era sentito in dovere di smentire le voci cavalcanti sui social con dei video su Instagram.

Tentativo abbastanza fallimentare dato che persone molto vicine alla coppia hanno dichiarato che solo chi vive quotidianamente i due sa che sono in crisi da un po’. Molti pensano che Francesco Totti e Ilary Blasi ci tengano a non far girare queste voci perché vogliono tutelare i tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Entrando più nei particolari della vicenda si dice che Totti stia lasciando il loro attico da 600 metri quadrati per andare a vivere nella villa di Casal Palocco, anche per una vicinanza maggiore alla madre e gli avvocati dei due starebbero lavorando alle pratiche della separazione.

Francesco Totti e Ilary Blasi si separano?

Molti sono stati gli avvenimenti che hanno visto i due famosi personaggi agire come singoli e non come coppia. Innanzitutto Ilary non è stata avvistata all’ultima festa di compleanno del marito; Totti è stato avvistato allo stadio da solo con l’amico Daniele de Rossi. E la coppia durante una gita a Castel Gandolfo sarebbe stata colta nell’atto di una discussione molto accesa.

Totti e Ilary: perchè i due stanno per separarsi?

Secondo alcuni, ci sono varie ipotesi per cui sia nata questa crisi tra Totti e Ilary, come già anticipato, molto probabili sono dei nuovi flirt nati da entrambi: Francesco avrebbe un’amicizia non ancora chiarita con Noemi Bocchi; Ilary, invece, si dice abbia un rapporto con l’attore romano Luca Marinelli. Tra le altre motivazioni, sottolineate da alcuni giornali, ci sarebbero “questioni economiche” tra Totti e Ilary, dal momento che il patrimonio familiare sarebbe attualmente gestito da Silvia e Melory, sorelle di Ilary che, tra l’altro, avrebbero addirittura messo da parte Vito Scala, l’ex preparatore atletico di Francesco, suo grande amico fidato.