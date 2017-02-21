Manuel Vallicella frequenta le corteggiatrici di Uomini e donne? Indizi social di Francesca e Carmen

L’addio di Manuel Vallicella ha lasciato senza parole il pubblico di Uomini e donne che faceva il tifo per il tronista veronese. Dopo il due di picche di Ludovica Valli, Manuel è tornato in trasmissione alla ricerca dell’anima gemella ma non ha retto la pressione. Maria De Filippi ha cercato di fargli cambiare idea aiutandolo a riflettere. L’ansia però è una cattiva ‘amica’ e Manuel Vallicella si è lasciato prendere un po’ troppo dalla situazione. Il suo brevissimo e intenso percorso ha lasciato un segno nei telespettatori e nelle corteggiatrici che hanno rispettato la sua scelta.

Dopo l’addio di Manuel Vallicella si rincorrono i rumors sugli incontri con alcune di loro. Francesca Maturanza e Carmen Rimauro hanno lanciato importanti indizi sui social e nel cuore dei fan del tronista veronese si è riaccesa la speranza. Francesca ha dichiarato ad Isa&Chia che spera di ricevere una telefonata da Manuel nei prossimi giorni. Tra la corteggiatrice e il tronista c’era una forte intesa mentale e non è detto che Vallicella possa voler approfondire anche fuori dalle telecamere questo rapporto speciale.

Il post di Carmen Rimauro su Instagram invece fa discutere i fan, l’hastag #sempreagiudicare ormai è diventato un tormentone e c’è chi è convinto che abbia incontrato di nascosto Manuel. La coppia non è stata pizzicata quindi è probabile che l’appuntamento segreto sia solo un’invenzione per solleticare la curiosità degli appassionati di gossip. Con Manuel Vallicella è andata via l’unica parte ‘vera’ di Uomini e donne, mai nella storia del trono classico un tronista ha tenuto un atteggiamento corretto e coerente. Noi facciamo il tifo per la bella Carmen Rimauro, presto la vedremo insieme a Manuel? Continuate a seguire le nostre news di gossip sul mondo di Uomini e donne.