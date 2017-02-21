Uomini e donne gossip Luca e Soleil: foto sexy rubate da un hacker?

Le ultime anticipazioni di Uomini e donne si concentrano su Luca Onestini e Soleil Sorge. Il pubblico da casa si è schierato dalla parte del tronista dopo le torbide vicende di gossip che hanno avuto come protagonista la corteggiatrice. Non sappiamo ancora cosa farà l’ex corteggiatore di Clarissa Marchese che sperava di trovare l’amore al trono classico, ma una cosa è certa, Soleil Sorge sta rischiando grosso e potrebbe essere eliminata a breve.

Luca Onestini non ha gradito le foto sexy postate da Soleil sui social e non riesce proprio a fidarsi della ragazza più interessata al mondo dello spettacolo che a fare breccia nel suo cuore. Sono molte le amicizie famose della corteggiatrice e come dice Tina Cipollari qui c’è di mezzo solo il business. Sarà vero? Lo scopriremo in futuro continuando a seguire le anticipazioni e i gossip del trono classico. Intanto oggi c’è un colpo di scena, le foto sexy di Soleil Sorge che hanno acceso gli animi sarebbero state rubate da un hacker. La corteggiatrice di Luca Onestini in quegli scatti era con l’ex fidanzato in atteggiamenti compromettenti.

Soleil Sorge non era a conoscenza di quanto ignoti avessero pubblicato sul suo profilo Instagram ed è convinta che qualcuno sta cercando di distruggere la sua reputazione. Foto sexy a parte, Soleil ha un atteggiamento molto ambiguo in trasmissione e appare spesso distaccata. Il nome di Soleil però è finito al centro di gossip incrociati perché la corteggiatrice del trono classico è la migliore amica di Asia Nucettelli che non perde occasione per sponsorizzarla su Instagram. Eppure la figlia di Antonella Mosetti non è una fan di Uomini e donne visto che la sua richiesta di partecipare al programma è stata più volte rifiutata. Non ci resta che darvi appuntamento a molto presto con le nuove anticipazioni della registrazione del trono classico per conoscere la decisione di Luca Onestini, rimasto senza corteggiatrici abbandonerà Uomini e donne? Oppure pescherà tra le ragazze che sono arrivate per il nuovo tronista?