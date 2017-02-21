Fabrizio Corona fuori dal carcere: le foto prima dell’udienza del processo

Dopo 4 mesi nel carcere di San Vittore Fabrizio Corona è uscito per assistere ad una delle udienze del processo che lo vede imputato per intestazione fittizia di beni, frode fiscale e violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione. Camicia bianca, maglioncino poggiato sulle spalle, capelli lunghi, sguardo stanco e sorriso fiducioso. Fabrizio Corona appare in ottima forma, così come sostiene il settimanale Chi che ha pubblicato le foto esclusive.

Fabrizio Corona è sereno, negli scorsi mesi i fan si sono preoccupati del suo stato di salute. Il silenzio mediatico è stato interrotto da queste foto. Le prove presentate dai legali sono state accolte dal collegio giudicante, inoltre Fabrizio ha chiamato a testimoniare anche Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia, forse è proprio per questo motivo che appare poco teso. La showgirl argentina e la sorella hanno vissuto con lui nel periodo dal 2009 al 2012 e sono pronte a ricostruire le attività dell’ex re del gossip in quegli anni.

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona sono ancora molto legati, più volte è intervenuta per spezzare una lancia in suo favore e per non far spegnere i riflettori sul caso. Quando la loro storia d’amore era su tutte le copertine dei settimanali di gossip, Corona ha persino acquistato un locale che ha chiamato con il suo nome. Ma c’è un retroscena inaspettato, qualche giorno fa, Paolo Barbieri, manager dei vip, ha raccontato che quando era tutto pronto per l’apertura qualcuno fece recapitare una busta con dei proiettili, Fabrizio Corona voleva andare avanti, poi ha desistito. Nel processo di parlerà anche di questo strano episodio? Continuate a seguirci per le ultime notizie su Fabrizio Corona.