Manuel Vallicella Instagram: il primo messaggio dopo l’addio a Uomini e donne

Cosa fa oggi l’ex tronista di Uomini e donne Manuel Vallicella? Instagram come sempre ha tutte le risposte per noi appassionati di gossip. Dopo il discusso addio al trono classico il veronese è tornato sui social, i profili erano stati disattivati per partecipare al programma di Maria De Filippi così come previsto dal regolamento. La scelta di Manuel Vallicella ha spiazzato tutti ma le sue motivazioni sono state condivise dai fan che per lui vogliono solo il meglio.

Negli scorsi giorni si sono susseguiti numerosi gossip sui contatti che Manuel Vallicella avrebbe avuto con le sue corteggiatrici. Diversi gli indizi su Instagram ma nessuna conferma. Il primo post di Manuel non lascia spazio a dubbi, da quando ha abbandonato UeD l’ex tronista si sta concentrando molto sulla sua situazione personale. La foto è accompagnata da alcuni versi della canzone di Nesli, La fine: «Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita, non posso rifarlo e raccontarlo è una gran fatica». Ancora una volta Manuel Vallicella sembra ‘bloccato’ e poco disposto ad aprirsi a nuove conoscenze.

Forse era troppo presto tentare l’esperienza da tronista dopo la doccia fredda con Ludovica Valli che alla fine ha preferito uscire da Uomini e donne con Fabio Ferrara. Eppure tra le corteggiatrici, Carmen Rimauro sembrava aver scalfito il cuore indurito del tenebroso Manuel Vallicella. Continuiamo a sperare che i due siano rimasti in contatto e che stiano provando ad approfondire la loro conoscenza senza la pressione mediatica. Vi aspettiamo presto per i nuovi gossip su Manuel Vallicella!