Uomini e Donne gossip Manuel Vallicella, L'ex tronista fidanzato con una sua corteggiatrice?
di Redazione
01/03/2017
Uomini e Donne continua ad alimentare il mondo del gossip italiano. Dopo le vicende riguardanti Sonia Lorenzini e Luca Onestini ecco che si torna a parlare di Manuel Vallicella. L'ex tronista, come ormai noto a tutti, ha deciso di abbandonare il trono da solo ma... Il ragazzo attualmente potrebbe essere fidanzato con una sua corteggiatrice, chi sarebbe dunque la fortunata?
Uomini e Donne Trono Classico: Manuel Vallicella dopo Ludovica Valli trova l'amore?L'arrivo di Manuel Vallicella sul Trono Classico di Uomini e Donne era stato fortemente voluto dai fan del programma, dopo la decisione di Ludovica Valli. L'ex tronista ha cominciato il suo percorso con Maria De Filippi appunto come corteggiatore, affascinato dalla Valli che poi è uscita dal programma insieme a Fabio Ferrara (Ndr. Come ben sappiamo però la coppia si è divisa qualche mese dopo aver superato eccellentemente le prove del programma Temptation Island). Fin dai primi momenti in cui Manuel Vallicella si è presentato sul Trono Classico di Uomini e Donne tutti hanno avuto il sospetto che il ragazzo non avrebbe portato a termini il suo percorso dato che l'ombra di Ludovica Valli sembrava troppo persistente. Ad oggi però le cose per Manuel Vallicella potrebbero essere totalmente diverse grazie a una delle sue corteggiatrici, con la quale pare che abbia intrapreso una relazione d'amore.
Uomini e Donne Rumors: Manuel Vallicella fidanzato con Carmen Rimauro?Durante le puntata di Uomini e Donne l'ex tronista Manuel Vallicella ha sempre dimostrato una particolare attenzione per Carmen Rimauro. Non a caso la ragazza non ha reagito molto bene alla decisione di Vallicella quando ha abbandonato il programma da solo... Ma l'amore è un sentimento che non conosce ragioni tanto che alcuni rumors parlano già di una relazione d'amore nata fuori i riflettori di Uomini e Donne. Ad alimentare tali ipotesi è stata una fase pubblicata da Carmen Rimauro sui suoi canali social che potrebbe essere riferita proprio all'ex tronista: "Più che dell'amore a prima vista, amo chi inventa occasioni per rivedersi ancora".
