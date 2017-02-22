Home Attualità Uomini e Donne trono classico, chi è la nuova tronista? Anticipazioni nuova registrazione

di Redazione 22/02/2017

Cambia di nuovo tutto nel dating show di Maria De Filippi. Le ultime news di Uomini e Donne infatti confermano che nelle nuove registrazioni del Trono Classico previste per oggi, 22 febbraio, oltre a conoscere meglio il nuovo tronista Marco Cartasegna che ha preso il posto di Manuel Vallicella ci sarà spazio anche per una ragazza che sostituirà Sonia Lorenzini, fresca di scelta e di uscita di scena. Sul web nelle ultime ore si sono scatenate le ipotesi su quella che potrebbe essere la prescelta dalla redazione di Uomini e Donne. Un nome caldo è quello di Carmen Rimauro che fino alla settimana scorsa era tra le corteggiatrici di Manuel Vallicella ed è stata molto apprezzata dal pubblico del programma così come Martina Luchena, ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi. Ma sono caldi anche i nomi dell’ex gieffina Jessica Vella che si prenderebbe così una bella rivincita su Alessandro Calabrese, ma anche Asia Nuccetelli che negli ultimi giorni è stata al centro di polemiche per la sua auto candidatura al trono. Tutto quello che succederà lo scopriremo tra poche ore, ma sembra chiaro che ormai almeno per questa stagione la redazione di Uomini e Donne ha deciso di non rinnovare il Trono Gay per lasciare a Claudio Sona e Mario Serpa, la prima coppia ufficiale nata nel programma il giusto spazio in attesa che arrivi un nuovo o una nuova tronista.

