Marco Borriello Gossip news, il calciatore contro Belen Rodriguez

di Redazione 13/02/2017

Belen Rodriguez è solo un lontano ricordo. Dopo le molte news di gossip che si sono inseguite la scorsa estate quando il suo nome era stato accostati più volte a quello della showgirl, Marco Borriello ha voglia di voltare definitivamente pagina e soprattutto non vuole può essere coinvolto nel circo mediatico che l’ha stufato, in attesa di trovare un nuovo vero amore. Lo ha confermato lui stesso, intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport. L’argomento Belen adesso lo annoia perché ormai è stato detto tutto e non c’è altro da aggiungere. Anzi, Marco Borriello è convinto che tutto il gossip del passato lo abbia danneggiato. Non nega però di aver rivisto volentieri la sua ex l’estate scorsa: “Ibiza è così, ci si vede con gli amici, e non posso neanche dire che io e Belen lo siamo: con lei è dura esserlo, ogni cosa diventa un teatrino. E comunque da sposata o fidanzata com'è adesso, zero rapporti: mai neanche un sms”. Certo, quando sono in giro può capitare di incontrarsi, a lei lo legano ancora bei ricordi ma ora vuole pensare al presente e al futuro. Di matrimonio non vuol parlare, dice di essere allergico “ma se l'ultima fidanzata è stata Camila Morais e sono single da cinque anni è per scelta. Perché la mia vita da calciatore è noiosa e odio l'idea di poter annoiare una donna e perché sono predisposto solo a godermi gli ultimi anni di carriera”. Però se domani spuntasse l’amore vero, sarebbe anche pronto a smettere con il calcio e dedicarsi alla famiglia, magari con una ‘Borriellina’ che gira per casa, perché le figlie femmine fanno più coccole rispetto ai maschi.

