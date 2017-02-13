Caricamento...

Torta di San Valentino di Natalia Cattelani: ricetta La Prova del Cuoco di oggi 13 febbraio 2017

Redazione Avatar

di Redazione

13/02/2017

La Prova del Cuoco oggi 13 febbraio 2017 ha proposto i dolci per la festa degli innamorati. Natalia Cattelani ha stupito tutti con la ricetta della torta di San Valentino, golosissima e facile da preparare. Le ricette dolci presentate nella puntata odierna possono essere preparate anche per un’occasione speciale, davvero geniale l’idea di Natalia Cattelani di fare con lo stesso impasto e la farcia anche i biscotti a forma di cuore. Non perdiamo altro tempo e scopriamo cosa occorre per la torta di San Valentino e come realizzarla.

Gli ingredienti della ricetta di oggi de La Prova del cuoco sono: 5 cucchiai di zucchero, 5 uova, 4 cucchiai di amido di mais, 4 cucchiai di cacao amaro, 5 cucchiai di acqua calda, ½ cucchiaino di lievito per dolci, 1 noce di burro. Per la farcitura della torta di San Valentino Natalia Cattelani dice di usare: 500 grammi di panna da montare, 100 grammi di latte condensato, 2 cucchiai di miele, 1 cucchiaio di cacao amaro, confettini e cioccolatini a forma di cuore.

La preparazione della torta di San Valentino di Natalia Cattelani è indicata anche per chi non è abile con i dolci. Iniziate subito lavorando gli albumi con 1 cucchiaio di zucchero, poi lavorate i tuorli con 4 cucchiai di zucchero e aggiungete l’amido di mais, il cacao, l’acqua calda e il lievito avendo cura di mescolare tutto con delicatezza. Incorporate gli albumi con movimenti dal basso verso l’altro per evitare che si smontino poi versate nella teglia rettangolare imburrata e infarinata e cuocete in forno preriscaldato a 200°C per 10 minuti. Tagliate la base in quattro poi montate la panna con latte condensato e miele, arrotolate il primo rettangolo, spalmate la crema e proseguite. Alla fine dovete ottenere una girella. Completate con le decorazioni e conservate il frigo la torta di San Valentino. Vi ricordiamo che nella puntata di domani de La Prova del Cuoco ci saranno altre ricette dolci per il 14 febbraio, tornate a trovarci.

