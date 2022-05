Maria Grazia Cucinotta oggi: film, programmi televisivi e carriera dell’attrice di Il Postino

Maria Grazia Cucinotta è una delle attrici e dei personaggi televisivi più famosi in Italia. Nata nel 1968, l’attrice, produttrice cinematografica ed ex modella italiana è diventata famosissima in virtù della sua partecipazione nel film Il Postino, essendo stata scelta da Massimo Troisi all’interno del film. In quanto comparsa, la Cucinotta è apparsa anche l’interno del film Il mondo non basta, facente parte della saga 007; dopo aver rilasciato una sua intervista, in cui ha spiegato di aver rifiutato una parte all’interno del film L’avvocato del diavolo con Keanu Reeves, ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito di Maria Grazia Cucinotta oggi, relativamente alle ultime sue esperienze televisive cinematografiche e teatrali.

Maria Grazia Cucinotta oggi: gli ultimi film in cui ha recitato l’attrice

Nel corso della sua carriera, Maria Grazia Cucinotta è stata sempre molto impegnata dal punto di vista cinematografico e televisivo, avendo esordito nel film Viaggio d’amore del 1990 e, poi, consolidando il suo successo all’interno del ben più famoso Vacanze di Natale ’90 di Enrico Oldoini. Negli ultimi anni, dopo un grandissimo successo ottenuto con il film Il postino, in cui ha recitato al fianco di Massimo Troisi, Maria Grazia Cucinotta ha continuato a recitare in diversi film.

Gli ultimi lavori cinematografici di Maria Grazia Cucinotta oggi sono Tutto liscio e Forse è solo mal di mare del 2019, rispettivamente diretti da Igor Maltagliati e Francesco Ciampi. Nel 2019, Inoltre, Maria Grazia Cucinotta ha recitato anche all’interno del film Il gatto e la luna. Ultimo film in cui ha recitato Maria Grazia Cucinotta oggi è American Night, di Alessio Della Valle, nel 2021, mentre dal punto di vista televisivo l’attrice ha realizzato il suo ultimo ruolo nel 2009, nella sit-com Così fan tutte.

Maria Grazia Cucinotta oggi: i programmi televisivi in cui ha partecipato

Se si guarda a Maria Grazia Cucinotta oggi, non si può non sottolineare che l’attrice e produttrice cinematografica, negli ultimi anni, si è impegnata molto nel contesto televisivo, attraverso diversi programmi da lei condotti. Nel 2018 è stata giurata di Miss Italia, andato in onda su La7, mentre a partire dal 2021 è stata conduttrice di L’ingrediente perfetto. Inoltre, nel 2022, Maria Grazia Cucinotta è impegnata anche nel programma televisivo Indovina la canzone, in onda su TV8. Recente è anche il suo impegno in Figlia di Eva, spettacolo teatrale diretto da Massimiliano Vado, del 2019.

Maria Grazia Cucinotta ha rifiutato una parte nel film L’avvocato del diavolo con Keanu Reeves e Al Pacino

Di recente, Maria Grazia Cucinotta ha spiegato di aver rifiutato una parte nel film L’avvocato del diavolo, con Keanu Reeves e Al Pacino, in virtù del suo corpo con cui si sarebbe sentita a disagio. Queste le sue parole: «Ero tentata, un film con Al Pacino e Keanu Reeves, no, dico, Keanu Reeves, che quando lo vedi ammutolisci. Pensavo: e quando mi ricapita? Però nel copione c’era un nudo continuo e io con questo seno gigante mi sarei sentita a disagio e avrei rovinato tutto. Ho sempre avuto il complesso, a 13 anni ero già così, che vergogna, non vedevo l’ora di ridurlo con un intervento, poi ci ho rinunciato, forse non avrei avuto lo stesso successo, però non mi è mai sembrato bello, troppo ingombrante, per nasconderlo ingobbivo le spalle. E poi è dura farsi prendere sul serio, nessuno ti guarda negli occhi. “Ah, ma sei anche intelligente”, è una frase che ho sentito spesso».