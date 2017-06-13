Tiziano Ferro Tour 2017 quando acquistare i biglietti? Possibile scaletta dei concerti
13/06/2017
Tiziano Ferro Tour 2017, l’artista italiano è pronto a cantare insieme ai suoi fan…. Ma quando è possibile acquistare i biglietti? Quello che incuriosisce i fan riguarda la possibile scaletta dei concerti, quali saranno le canzoni con cui si esibirà Tiziano Ferro? Tiziano Ferro Tour 2017, gli appassionati di musica aspettavano questa notizia da diverso tempo e finalmente è arrivata. Il cantante italiano, che al momento sta riscuotendo un grandissimo successo con il singolo Lento Veloce, è pronto per un estate fatta di concerti in lungo e largo per l’Italia. Il prossimo 16 giugno Tiziano Ferro comincerà il suo Tour 2017 con tre date a San Siro, uno show che durerà ben due ore e trenta minuti. La tempistica dello spettacolo è stata fortemente voluta dall’artista, soprattutto dopo l’attentato di Manchester. Tiziano Ferro infatti ha spietato che questo Tuor 2017 non sarà come tutti gli altri, ma bensì un riscatto della musica e un modo per aiutare i giovani a non allontanarsi da questa. La possibile scaletta del Tiziano Ferro Tour 2017, infatti, conta ben 29 canzoni scavando a fondo in quelli che sono i suoi più grandi successi. I biglietti da tempo sono già disponibili su vari siti come Ticketone, quindi possono ancora essere acquistati tranquillamente per la data che desiderate di più. Tiziano Ferro pronto a partire con il suo Tour 2017 con tanta musica ma soprattutto entusiasmo. Dopo l’attentato di Manchester l’artista spera di avvicinare i ragazzi il più possibile alla musica, motivo per cui ha deciso di proporre dei concerti di circa due ore e trenta con brani come Lento Veloce, Potremmo Ritornare, Il conforto… E ovviamente vecchi successi come Rosso Relativo.
