Raz Degan e Paola Barale insieme a New York sui social gli indizi del nuovo gossip

di Redazione 17/05/2017

Raz Degan e Paola Barale continuano a essere protagonisti del mondo del gossip italiano. La coppia è tornata insieme oppure no? Il mistero persiste ancora, anche se la showgirl potrebbe aver raggiunto l’attore israeliano a New York, ecco gli indizi social che confermerebbe la fuga romantica. Raz Degan e Paola Barale stanno tenendo tutti con il fiato sospeso! I due sono tornati insieme? Si stanno nascondendo dal gossip? E se in realtà non si fossero mai lasciati? Sono tantissime le domande a cui i fan cercano una risposta anche attraverso i post della coppia su Instagram. Se ben ricordate qualche settimana fa Raz Degan si era dichiarato follemente innamorato della Barale, il tutto scritto in modo indelebile sui loro profili social. Molte donne hanno anche pensato, come fa Paola Barale a non cedere a un uomo così pieno di valori e amore per lei? La stessa showgirl non ha mai negato il forte legame che la unisce all’attore, ma semplicemente le loro vite hanno preso strade diverse… Forse! Ai fan della coppia infatti non sono passati in osservati due indizi social che raccontano un nuovo viaggio della Barale, che stia raggiungendo Raz Degan a New York? Il primo scatto che ha attirato l’attenzione del gossip ritrae Paola Barale seduta nel suo bagno. “Prossima destinazione… Bellissima!” Poco più di un’ora fa invece la showgirl ha postato un’altra foto che mostra l’aereo in volo con l’hashtag #Homesweethome. Che sia effettivamente diretta da Raz Degan che l’aspetta nel loro nido d’amore segreto a New York? D’altronde dove c’è amore c’è casa.

