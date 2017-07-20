Mario Serpa e Juan Sierra tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi 13?
di Redazione
20/07/2017
Mario Serpa e Juan Sierra ancora una volta insieme per una news di gossip. Questa volta però i due ragazzi non vengono citati insieme a Claudio Sona, ma bensì per motivi diversi. Secondo alcuni rumors infatti i due potrebbero essere nella lista dei possibili concorrenti dell'Isola dei Famosi 13, che andrà in onda il prossimo 2018. Mario Serpa e Juan Sierra ancora in rotta di collisione per via di Claudio Sona? Il gossip non accenna a placarsi e il tenebroso Juan sembra avere parecchi assi nella manica da usare contro Claudio Sona. Cosa sia successo in realtà tra i due non è ancora ben chiaro, dato che comunque i modelli si smentiscono a vicenda, resta comunque il fatto che Mario Serpa ha deciso di allontanarsi definitivamente da Claudio Sona. Qualche giorno fa infatti Mario Serpa ha smesso di seguire anche le pagine dei ClaMario dedicati alla coppia di Uomini e Donne, proprio per non vedersi più accostato a una persona che continua a non essere limpida e che comunque riesce a ferirlo anche dopo mesi. Comunque sia sembra che le strade di Mario Serpa e Juan Sierra siano destinate a incrociarsi nuovamente e grazie all'Isola dei Famosi 13. I due modelli infatti figurerebbero nella lista dei probabili concorrenti. Mario Serpa e Juan Sierra ancora una volta si ritrovano a percorrere la stessa strada... Come abbiamo avuto modo di capire nell'arco delle settimane, Mario Serpa sembra essere comunque destinato a partecipare a un reality, quale non sia ancora non è chiaro ma il suo destino televisivo è già segnato. Secondo una fuga di notizie, lanciata da Alberto Dandolo, Mario Serpa e Juan Sierra sono stati inseriti nella lista dei probabili concorrenti per l'Isola dei Famosi 13. Chissà cosa starà pensando in questo momento Claudio Sona sapendo che i due potrebbero essere a stretto contatto per molto tempo....
