Mark Zuckerberg lancia Watch: la TV va in onda su Facebook
di Redazione
10/08/2017
Diretta concorrenza a Youtube: contenuti video da commentare in direttaOra la Tv si guarda sui social network. Su Facebook, per l’esattezza: Mark Zuckerberg lancia Watch, una piattaforma in cui andranno in onda dei contenuti video, come delle serie, sport, o video divertenti, e l’utente potrà commentarli in diretta con i suoi contatti, oppure partecipando a dei gruppi di discussione. Insomma, Facebook lancia la sfida a Youtube tramite il suo creatore, il quale scrive della nuova televisione virtuale che è un posto in cui si può scoprire cosa guardano i propri amici e seguire i loro show preferiti, chattando e connettendosi con altre persone durante un episodio.
Facebook Watch contro Youtube con la tv attivaGran bella novità per gli appassionati di video, pessime nuove per i siti di streaming e piattaforme online, visto che Facebook vanta 2 miliardi di iscritti. Una TV non più passiva, bensì attiva: online ci saranno delle produzioni originali di terzi, video creati da professionisti o da semplici iscritti al social che si dilettano con la videocamera o con lo smartphone. La TV attiva del social network dichiarerà guerra anche a Youtube? Sembrerebbe di sì, visto che secondo Mark Zuckerberg, la Tv di Facebook Watch includerà sport live, reality, show di cucina e video studiati per le varie comunità di fan, dai tutorial ai video diari. Facebook Watch sarà disponibile prossimamente su mobile, desktop e laptop e sulle app TV, però sarà sperimentato solo negli USA e per un numero di persone limitato. E’ certo, comunque, che se avesse successo, l’aggiornamento del popolare social network farebbe il giro del mondo.
