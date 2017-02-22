Home Attualità Moda 2017, il nero sta davvero bene con tutto?

di Redazione 22/02/2017

Nel mondo della moda il detto “il nero sta bene con tutto” sostanzialmente non esiste! La moda 2017 ad esempio, compare ugualmente il nero, ma è essenzialmente fatta di colori. Molte donne infatti hanno letteralmente rispolverato i loro armadi riempiendoli appunto di colori pastello. Il nero sta davvero bene con tutto? Questa è una domanda al quale è difficile rispondere dato che questo colore è di uso anche fin troppo usato dalle donne quotidianamente. È anche vero che il nero però funge come colore spalla, nel senso che è facilmente abbinabile con colori molto chiari o molto scuri. In un certo qual modo questo però può essere considerato come un “contentino” che viene fatto alle donne che amano utilizzarlo nel quotidiano. Le donne però sanno già che il nero non potrebbe essere utilizzato nelle cerimonie e negli eventi mondani (Qualcuno sottolinea addirittura che questo è ammesso solo nei funerali). Allo stesso modo se avete osservato le varie sfilate durante le fashion week avrete notato che sicuramente il nero non è assente, ma che comunque questo non è stato predominante nei vari outifit. A questo punto molte di voi si staranno chiedendo: com’è possibile eliminare un colore che rappresenta quasi una culla di salvataggio? (Ndr. Da ricordare anche il mito secondo cui il nero snellirebbe addirittura la figura). Keep and calm, non è necessario eliminare il nero dai propri armadi, la cosa più importante da ricordare è che questo colore non può essere utilizzato costantemente con l’idea che “sta bene con tutto”. Ciò significa che è necessario scindere le occasioni in cui dovrete presenziare ma non solo. Quindi care donne abbiate coraggio e lasciatevi andare a degli outfit che non si affidino ad un colore culla ma che invece rappresentino il più possibile il vostro reale modo di essere

