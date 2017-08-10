Caricamento...

Zalando apre un nuovo magazzino in Italia

Redazione

di Redazione

10/08/2017

La società di vendita online scommette sul Belpaese

Italiani popolo di modaioli, e lo dimostra la decisione di Zalando: la società tedesca proprietaria del popolare sito di vendita online di scarpe, abiti e accessori ha annunciato l’apertura di due grandi magazzini, uno in Polonia e uno in Italia. Oltre a quello di Stradella, in provincia di Pavia, attivo dal 2006, il nuovo centro italiano dovrà servire più mercati, ovvero Francia, Svizzera ed Austria. Ancora non è stato reso noto la zona del Belpaese dove sarà ubicato, ma molti scommettono sul Nord Italia anche per questioni logistiche. Insomma, Zalando tra poco cercherà personale e saranno in molti a candidarsi per un lavoro. I lavori di costruzione per il nuovo magazzino di Zalando inizieranno entro sei-otto mesi, ma non è ancora stata resa nota la località italiana prescelta. Si sa che la struttura sarà di dimensioni comparabili a quelle di Lahr, Erfurt e Mönchengladbach, ovvero oltre i 130 mq. Un hub che dovrebbe garantire un migliaio di posti di lavoro, visto che a Stradella sono impiegate 700 persone.

Zalando, nuovo magazzino in Italia: i guadagni del sito vendita online

Del resto, Zalando è in continua ascesa: l’innovativa formula di ordinare vestiti e accessori moda online e farseli recapitare a casa ha conquistato anche l’Italia, tanto che la società ha chiuso il primo semestre con 2080 miliardi di ricavi, tanto che gli esperti si aspettano di chiudere l’anno con una crescita del 25% rispetto al 2016.
