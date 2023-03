Stando a quanto riportato da Bloomberg, il CEO di Meta Mark Zuckerberg sarebbe pronto ad un nuovo giro di licenziamenti che riguarderà migliaia di posti di lavoro.

Mark Zuckerberg pronto a licenziare migliaia di dipendenti Meta

Mark Zuckerberg, diventato noto per essere il co-fondatore di Facebook, è detto il CEO di Meta Platforms Inc., proprietaria di Facebook, Instagram e Whatsapp.

La società High Tech che lavora alla definizione del cosiddetto Metaverso, che ha fatto tanto parlare di sé negli ultimi mesi, starebbe preparando un massiccio taglio del personale per far fronte alle precarie condizioni economiche globali.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, il nuovo giro di licenziamenti era nell’aria già dallo scorso settembre, quando il CEO Mark Zuckerberg aveva fatto sapere che per la prima volta le entrate della società non erano in crescita, ma si mantenevano stabili o addirittura erano in lieve calo.

Citando lo stesso Zuckerberg: “Avevo sperato che l’economia si sarebbe stabilizzata, ma da quello che stiamo vedendo non sembra ancora che lo sia, quindi vogliamo pianificare in modo un po’ prudente”.

Per questo motivo il co-fondatore di Facebook aveva deciso che avrebbe reso la sua società più efficiente, attraverso consistenti tagli al personale. Il primo giro di licenziamenti aveva riguardato il 13% dei dipendenti, circa 11 mila persone avevano perso il proprio posto di lavoro.

E se è vero che non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’azienda, a proposito dei prossimi licenziamenti, alcune fonti riportano come prova le dichiarazioni dell’amministratore delegato a proposito dei numeri dell’ultima trimestrale. Mark Zuckerberg aveva infatti detto che il 2023 sarebbe stato “l’anno dell’efficienza” e che Meta Platforms Inc. puntava a diventare “più forte e agile”.

Non è chiaro, inoltre, se gli eventuali licenziamenti riguarderanno anche i dipendenti al di fuori degli Stati Uniti.

In ogni caso, Meta non sarebbe la prima multinazionale High Tech a intraprendere un’azione volta al ridimensionamento dell’organico. Come l’azienda di Zuckerberg anche altre grandi multinazionali tecnologiche come Alphabet, Amazon, Microsoft, Intel e Salesforce hanno agito allo stesso modo. Non si può non menzionare Twitter di Elon Musk, che anche ha visto una significativa riduzione del personale. E infine, ma non meno importanti, Google aveva annunciato una stretta sulle assunzioni e Snapchat (ancora molto popolare negli USA) ha tagliato il 20% del personale.