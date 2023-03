Milano: cittadini feriti in strada da un rapinatore, uno è in gravi condizioni

Nei pressi della Stazione Centrale di Milano sei persone sono state ferite da un rapinatore probabilmente ubriaco, una è in gravi condizioni. L’uomo è stato infine arrestato e portato nel carcere di San Vittore.

Milano: cittadini feriti in strada da un rapinatore

Nei pressi della Stazione Centrale di Milano, un uomo intento a fare una serie di rapine, ha ferito sei passanti malcapitati. L’uomo colpevole delle aggressioni era probabilmente ubriaco, e armato di taglierino che ha usato sugli sfortunati passanti incrociati in strada.

Uno dei feriti, un uomo di 68 anni colpito alla spalla da un taglierino e dalla cui ferita ha perso molto sangue, è stato portato in codice rosso all’ospedale di Niguarda. Non è in pericolo di vita.

Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, intorno alle 17.30 del 6 marzo 2023, un uomo che secondo i testimoni era in evidente stato di alterazione, si stava spostando a piedi nei pressi della Stazione Centrale di Milano, vagava tra via Sammartini e viale Brianza. Aveva con sé un taglierino che stava utilizzando per minacciare i passanti: ha messo a segno alcune rapine ed ha aggredito diverse persone.

I feriti in totale sono stati sei. Innanzitutto due donne, di cui una è stata colpita con un pugno al volto e l’altra ha riportato una lieve ferita alla mano: sono state soccorse dal 118 in via Sammartini. I soccorritori si sono spostati poi in via Brianza, dove erano stati vittima di aggressione tre cittadini: un uomo di 68 anni, uno di 57 anni, e una donna di 24 anni. Di questi l’unico ferito in modo grave e trasportato con urgenza al pronto soccorso è, come detto, l’uomo di 68 anni che aveva perso molto sangue da una ferita alla spalla. Come lui, anche altre quattro persone, anche se non gravemente ferite, sono state portate in ospedale; mentre un quinto malcapitato (la sesta persona ferita) è stato assistito sul posto.

Fermato l’aggressore che ha ferito i passanti a Milano

L’uomo responsabile delle aggressioni avvenute nella zona della Stazione Centrale di Milano è stato infine fermato dagli agenti della polizia. Ha 23 anni e un precedente per furto. Adesso l’uomo si trova nel carcere di San Vittore.

Inizialmente si parlava di due aggressori, ma la Polizia ha concluso che si tratta dello stesso uomo che ha agito in posti differenti. Ha commesso quattro rapine ed è stato bloccato dagli agenti nel tentativo di mettere a segno la quinta.