Segretario generale ONU: “Per la parità di genere ancora 300 anni”

La parità di genere è ancora lontana almeno tre secoli, lo afferma il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, che ha avvertito: “l’uguaglianza di genere si sta allontanando sempre di più”, e ha chiesto “un’azione collettiva” per colmare il divario.

Il progresso globale sui diritti delle donne sta “svanendo davanti ai nostri occhi”, ha avvertito il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, affermando che il traguardo sempre più lontano della parità di genere richiederà altri tre secoli per essere raggiunto.

“L’uguaglianza di genere si sta allontanando sempre di più. Sul binario attuale, UN Women lo mette a 300 anni di distanza”, ha detto Guterres in un discorso all’assemblea generale in vista della Giornata Internazionale della Donna, celebrata l’8 marzo. Il segretario ha anche dato il via a due settimane di discussioni guidate dalla Commissione sullo status delle donne.

“I diritti delle donne vengono abusati, minacciati e violati in tutto il mondo”, ha aggiunto, sottolineando una litania di crisi: mortalità materna, ragazze espulse dalla scuola, badanti negate al lavoro e bambine costrette a sposarsi.

Guterres parla schiettamente della gravità della situazione attuale: “Il progresso conquistato nel corso di decenni sta svanendo davanti ai nostri occhi”, e sottolinea le terribili condizioni delle donne nell’Afghanistan governato dai talebani, dove “donne e ragazze sono state cancellate dalla vita pubblica”.

Guterres non ha citato altri paesi specifici oltre l’Afghanistan, ma ha sottolineato che “in molti luoghi i diritti sessuali e riproduttivi delle donne vengono annullati [e] in alcuni paesi le ragazze che vanno a scuola rischiano rapimenti e aggressioni”.

Tralasciato anche l’Iran, che è stato espulso alla fine dell’anno scorso dalla Commissione sullo status delle donne a causa della repressione violenta di una rivolta guidata dalle donne iniziata lo scorso settembre, quando la giovane Mahsa Amini ha perso la vita per non aver indossato correttamente l’hijab.

Guterres prosegue, citando come esempio il fatto che le donne rappresentino solo il 3% dei vincitori del premio Nobel nei settori scientifici e tecnologici, e afferma: “Secoli di patriarcato, discriminazione e stereotipi dannosi hanno creato un enorme divario di genere nella scienza e nella tecnologia”.

Il segretario generale dell’ONU ha chiesto “un’azione collettiva” da parte dei governi e delle società civili di tutto il mondo, per fornire un’istruzione sensibile al genere, migliorare la formazione delle competenze e investire di più nel “colmare il divario digitale di genere”.

“Il patriarcato sta reagendo. Ma lo stesso vale per noi”, ha aggiunto António Guterres. “Le Nazioni Unite stanno dalla parte delle donne e delle ragazze di tutto il mondo”.