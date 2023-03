Token MANA: la storia del suo successo

Se ti sei mosso tra i mercati degli Exchange di criptovalute probabilmente ti sarà capitato di vedere il token MANA. Si tratta del token nativo di Decentraland, un metaverso virtuale basato sulla blockchain di Ethereum. Sulla piattaforma si possono fare innumerevoli cose in tempo reale ed esplorare i mondi generati dagli altri utenti. La portata di tutto questo è però molto più ampia e lo dimostrano i dati: come puoi vedere tenendo d’occhio il prezzo di Decentraland, MANA è una criptovaluta utile soprattutto se si crede nel progetto alla quale è applicata. Decentraland, infatti, è molto più di un semplice gioco virtuale, vediamolo nello specifico.

Cos’è possibile fare su Decentraland?

Decentraland è, come abbiamo detto, un mondo virtuale alternativo basato sulla rete blockchain di Ethereum. Avviato nel gennaio del 2020, esso è definito Metaverso: si tratta infatti di una DAO ossia un’organizzazione autonoma decentralizzata governata quindi dai suoi stessi utenti. Per partire all’esplorazione del metaverso di Decentraland la prima cosa che da fare è creare un avatar: tramite questo personaggio digitale è possibile muoversi all’interno delle varie land e scoprire cosa c’è sulla mappa che è costantemente in evoluzione.

Su Decentraland si può fare molto più di questo:

si può acquistare arte digitale in NFT presso le gallerie d’arte crypto;

presso le gallerie d’arte crypto; si può acquistare un lotto di terra sulla mappa;

si possono ospitare eventi, oppure parteciparvi.

Solo che invece di fare le proprie compravendite con il denaro fiat, qui si utilizzano le criptomonete, e in particolare MANA. La blockchain di Ethereum associata al token sostiene l’economia, la tecnologia e l’etica di Decentraland e permette di creare un mondo digitale completamente decentralizzato: una grande opportunità tecnologica e innovativa.

Come funziona Decentraland (MANA)

All’interno del metaverso di Decentraland MANA rappresenta il token nativo, un token che segue il protocollo ERC-20, ossia resta fungibile ed è privo di proprietà uniche: è una moneta di scambio digitale come le altre criptovalute. Qui sono supportati anche i token ERC-721, ossia i token non-fungibili conosciuti come NFT: Decentraland è il miglior modo per permettere a questo tipo di prodotti di trovare una locazione e una funzione specifica. MANA non è solo un mezzo di pagamento: possedere un certo numero di MANA permette di entrare di diritto a far parte dei membri della DAO e quindi è possibile fare proposte, votare quelle degli altri e contribuire attivamente allo sviluppo del gioco.

Il metaverso Decentraland è completamente sicuro e supervisionato da un Security Advisor Board che controlla gli smart contract delle land registrate. La mappa funziona in maniera molto semplice: è suddivisa in LAND acquistabili tramite MANA, e ogni LAND corrisponde a un NFT. L’unione di più LAND crea un ESTATE, ossia sempre un token non-fungibile. Ogni distretto può essere dedicato a un’attività specifica, che può riguardare qualsiasi cosa, dal gaming all’educazione o anche dall’arte alla cultura.

MANA, LAND e ESTATE sono regolati da smart contract e ogni transazione viene registrata sulla blockchain di Ethereum che funge da libro mastro per le attività su Decentraland. Questo tipo di metaverso è molto innovativo poiché, con il suo design decentralizzato, ha aperto la strada a un ambiente virtuale completamente nuovo: per la prima volta è possibile possedere il valore degli immobili creati nel mondo virtuale e poter trasferire questo valore nel mondo tangibile. Per questo si può dire che Decentraland è molto più di un videogioco, quanto piuttosto una realtà alternativa e più il suo successo aumenta più cresce la domanda del suo token MANA.