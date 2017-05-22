Belen Rodriguez mamma bis? Le dichiarazioni a Verissimo

Anticipazioni Verissimo ultima puntata 27 maggio 2017: Belen Rodriguez ospite ufficiale

Il sito ufficiale di Verissimo ha lanciato le prime anticipazioni dell’ultima puntata che avrà come ospite la showgirl argentina Belen Rodriguez. Sabato 27 maggio 2017 su Canale5, Silvia Toffanin si congederà dal suo pubblico prima di andare in pausa per l’estate e saranno tante le sorprese, forse per questo le registrazioni sono iniziate oggi. Solitamente infatti le anticipazioni di Verissimo giungono il giovedì e anche noi siamo rimasti sbalorditi quando abbiamo scoperto che Belen Rodriguez ha già incontrato la conduttrice per essere intervistata.

La showgirl ha parlato del rapporto con l’ex marito Stefano De Martino e con il fidanzato Andrea Iannone. Inoltre si è soffermata sul caso Fabrizio Corona. Sempre al centro del gossip Belen ha precisato di non avere rimpianti e di essere riuscita a costruire un rapporto civile con il padre di suo figlio. Come riportato da Gossipblog, Belen Rodriguez ha dichiarato che non ha nulla di cui rimproverarsi perché ha provato in tutti i modi a sistemare le cose con Stefano De Martino. Il ballerino le ha inviato un messaggio su Whatsapp per dirle che voleva lasciarla, poi si è pentito ma Belen aveva già deciso. Le separazioni non sono mai facili, per il bene di Santiago dopo un anno e mezzo hanno messo da parte il rancore e il dolore per il fallimento della relazione.

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Verissimo, diverso è il capitolo amoroso che riguarda Andrea Iannone. Il motociclista abruzzese è stato molto paziente e anche se Belen Rodriguez non è una donna facile, il 32enne riesce a gestirla. Non c’è nessun matrimonio all’orizzonte ma Santiago non sarà figlio unico perché Belen vuole avere altri due bambini con Andrea Iannone. Prima di andare via, la showgirl ha detto a Silvia Toffanin che è dispiaciuta per la situazione di Fabrizio Corona, suo storico ex fidanzato e che ha un pregio: sorride anche nelle difficoltà. Le anticipazioni terminano qui, ma noi siamo convinti che sono molte altre le dichiarazioni a Verissimo, non perdetevi gli aggiornamenti!