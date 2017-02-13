Home Attualità UeD Anticipazioni: tutti i dettagli sullo speciale di San Valentino

di Redazione 13/02/2017

In attesa di conoscere cosa succederà nelle nuove registrazioni del Trono Classico, tutte le attenzioni del pubblico di Uomini e Donne sono concentrate sulle puntate speciali dedicate alle vecchie coppie del dating show che cominceranno martedì 14 febbraio e andranno avanti tutta la settimana per coprire l’assenza forzata di Maria De Filippi impegnata negli ultimi giorni al Festival di Sanremo. Le anticipazioni tv sullo speciale di Uomini e Donne dicono che saranno puntate un po’ particolari perché rispetto al passato quando gli ex protagonisti del programma tornavano in studio per raccontare cosa era successo dopo e come procedeva la loro storia, questa volta la sei coppie chiamate in causa parteciperanno ad un a specie di game show in giro per le strade di Roma che ricorda da vicino il meccanismo di Pechino Express. Saranno presenti tutte le coppie recenti, Claudio e Mario, Riccardo e Camilla, Clarissa e Federico, Claudio e Ginevra ma anche Andrea Damante e Giulia De Lellis, oltre ad Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. C’è molta curiosità per capire quali prove dovranno affrontare i ragazzi, ma servirà anche per capire le affinità nelle coppia a distanza di tempo. Poco per quelli che hanno concluso la loro esperienza prima di Natale, ma ci sono anche quelli come Eugenio e Francesca sono già felicemente genitori. E poi ci sono le coppie come Teresa e Salvatore oppure Eleonora e Oscar che hanno rinunciato pur essendo state contattate, perché per loro adesso viene prima il lavoro e non cercano l’esposizione mediatica a tutti i costi. .

