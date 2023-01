“M3GAN”: trama e cast del film horror che ha superato tutte le aspettative

Il raccapricciante thriller di Universal e Blumhouse “M3GAN” ha superato le aspettative con il suo weekend di apertura da 30 milioni di dollari.

“M3GAN”: il film horror che ha superato tutte le aspettative

Il thriller di Universal e Blumhouse “M3GAN” ha superato tutte le aspettative con il suo weekend di apertura da 30 milioni di dollari, riscaldando un momento tradizionalmente gelido al botteghino e confermando l’apprezzamento degli spettatori per i film dell’orrore.

Dato che gennaio tende a essere un mese molto tranquillo per il cinema, “M3GAN” è diventato anche la prima uscita in oltre un decennio a debuttare con 30 milioni di dollari nella prima settimana del nuovo anno. È anche il più grande debutto per un film originale da “Nope” di Jordan Peele, un altro titolo della Universal, che ha debuttato con 44 milioni di dollari lo scorso luglio.

Non ci è voluto molto perché anche Internet si innamorasse di M3GAN, che sembra quasi progettato per lo status di meme. La Universal, così come i produttori Jason Blum e James Wan, hanno continuato a giocare con il marketing, assumendo troupe di bambole danzanti alla premiere del film e agli eventi sportivi. E chiunque gestisca l’account Twitter @meetM3GAN sa bene cosa sta facendo.

Al di là delle intelligenti tattiche promozionali, M3GAN ha anche ottenuto ottimi riscontri tra i critici cinematografici (che hanno assegnato al film un 93% su Rotten Tomatoes) e il pubblico (che si è presentato molto numeroso nel weekend di apertura). Tutto ciò è raro per un film horror.

Trama e cast di “M3GAN”

La trama del nuovo horror di grande successo di Universal è la seguente:

M3GAN è una meraviglia dell’intelligenza artificiale, una bambola realistica programmata per essere la più grande compagna di un bambino e la più grande alleata di un genitore. Progettato da Gemma, una brillante robotica, M3GAN può ascoltare, guardare e imparare mentre svolge il ruolo di amico e insegnante, compagno di giochi e protettore. Quando Gemma diventa l’inaspettata custode di sua nipote di 8 anni, decide di regalare alla ragazza un prototipo M3GAN, una decisione che porta a conseguenze inimmaginabili.

Il film è stato diretto da Gerard Johnstone. La brillante inventrice di M3GAN è interpretata da Allison Williams, mentre nei panni della nipotina a cui viene regalata la bambola robotica c’è Violet McGraw.