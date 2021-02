Massimo Ghini, da Paola Romano a Federica Lorrai: tutte le donne dell’attore romano

L’attore italiano Massimo Ghini è stato ospite nella giornata di ieri del programma Lui è peggio di me, in onda su Rai Tre e condotto dalla coppia composta da Marco Giallini e Giorgio Panariello. In tanti lo conoscono per la sua professione di attore, avendo preso parte a numerose pellicole: da Compagni di scuola a Natale a 5 Stelle, passando per Grazie di tutto e La bella vita; sono in pochi però a conoscere la sua movimentata vita sentimentale, che merita di essere raccontata.

Paola Romano, la moglie di Massimo Ghini

Massimo Ghini è sposato dal 2002 con Paola Romano. La loro storia d’amore dura da 25 anni, infatti si sono conosciuti nel 1996, un anno dopo la separazione dell’attore dall’ex compagna Federica Lorrai, e da allora non si sono più lasciati. Paola Romano è un’ex costumista, che per amore di Ghini ha scelto di lasciare il proprio lavoro per dedicarsi al cento per cento ai suoi affetti. Insieme hanno due figli: Leonardo (nato nel 1996) e Margherita (nata nel 1999). Ghini ha anche altri due figli, avuti dalla precedente relazione con la Lorrai: i gemelli Camilla e Lorenzo, nati nel 1994. Tornando all’attuale moglie Paola Romano, l’attore romano ha raccontato come lei fosse l’ex fidanzata di un suo amico. Il loro matrimonio, che dura da diciannove anni, è la dimostrazione di come Ghini abbia trovato finalmente un equilibrio importante e la sua vera anima gemella per il resto della vita.

Gli altri amori di Massimo Ghini

Prima che arrivasse Paola Romano, Massimo Ghini ha avuto tre storie d’amore importanti. Il primo risale al 1986, quando per dodici mesi si innamorò di Sabrina Ferilli. Un anno più tardi sposa Nancy Brilli, altra celebre attrice tra la fine degli anni Ottanta e Novanta. I due si erano conosciuti poco prima sul set di Due fratelli, pellicola girata dal regista Alberto Lattuada. Le nozze tra Ghini e la Brilli durano però poco, e infatti dopo soli tre anni dal fatidico sì in chiesa i due attori decidono di separarsi. L’ultima storia d’amore vissuta dal 66 enne romano prima di conoscere Paola Romano è stata quella con Federica Lorrai: cominciata nel 1992, la loro relazione termina nel 1995, con la nascita dei gemelli Camilla e Lorenzo nel 1994.