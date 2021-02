Emma Watson, l’addio alla carriera di attrice

Arriva dal Daily Mail la notizia che Emma Watson avrebbe dato l’addio definitivo alle scene. Immediata la reazione dei suoi fan che hanno invaso Twitter, rendendo il nome dell’attrice un vero e proprio trendingtopic. Dall’entourage della donna non arriva nessuna conferma dell’indiscrezione.

Le parole della sua agente

Emma Watson si ritira? Tutto è partito dalle parole della sua agente che in una recente intervista ha affermato che l’attrice ″Is not taking on new commitments″ ovvero non sta prendendo in considerazione nessun nuovo ruolo, almeno per il momento.

La pausa della Watson quindi potrebbe essere un normale momento di riflessione da parte di un’artista che calca le scene dall’età di 9 anni. Da Harry Potter e la pietra filosofale in poi, Emma ha lavorato senza sosta; un periodo di assenza dalle scene sarebbe quindi più che giustificato.

La nota attrice non ha mai fatto mistero della sua avversione per lo star system. Coraggiosa paladina di battaglie a favore delle donne, la Watson non aggiorna il suo profilo Instagram da luglio 2020.

A destare qualche perplessità in merito alla veridicità della notizia è senza dubbio la fonte dalla quale proviene. Il Daily Mail infatti è un tabloid che spesso ha costruito casi sensazionali su soffiate che si sono rivelate in seguito prive di attendibilità, dando vita a gag e battute ironiche degne del miglior Giorgio Panariello.

La vita privata

Indipendente, ribelle, sicura di sè, l’attrice ha sempre dimostrato una grande personalità. Fiera sostenitrice della capacità tutta femminile di poter vivere bene anche senza un compagno, negli ultimi tempi sembra aver incontrato il principe azzurro. Lui si chiama Leo Robinton, un misterioso uomo d’affari nato in California. Dell’uomo si sa poco o nulla, le uniche notizie certe è che ha 30 anni e da quando sta con Emma ha cancellato tutti i social.

Secondo il Daily Mail sarebbe proprio il fidanzamento con Robinton ad aver portato la protagonista di Piccole Donne alla decisione di abbandonare il suo mestiere. I due infatti pare siano desiderosi di mettere su famiglia e dedicarsi quindi alla parte più intima e privata della loro vita a due. Recentemente sono stati avvistati a Los Angeles alla ricerca di un nido d’amore, una casa dalla quale iniziare a mettere radici.

A noi non rimane che attendere, fiduciosi di rivedere al più presto la famosa attrice sul set.