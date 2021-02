Amici, in arrivo un provvedimento severo per gli allievi

Severo provvedimento in arrivo per gli allievi del talent Amici di Maria De Filippi. Colpevoli di aver ridotto la casa nella quale vivono a un cumulo di calzini sporchi, piatti da lavare e cartacce, hanno avuto una punizione esemplare. La reazione dei ragazzi non si è fatta attendere.

″Respiriamo l’aria, è primavera″ cantava Marina Rei qualche anno fa. E forse sarà proprio il tepore stagionale a rendere i ragazzi meno attenti e più svogliati. Mentre erano intenti a giocare a carte, la redazione, con una voce fuori campo, li invita a sedersi davanti allo schermo.

Le immagini che sfilano davanti ai loro occhi sono emblematiche. La casa che li ospita è ridotta veramente male. Ovunque regna il disordine ma anche la sporcizia. Uno degli autori del programma fa presente agli allievi che la presenza nel programma non è dovuta a nessuno ma è un privilegio.

I ragazzi hanno la possibilità di imparare da professionisti qualificati. Non devono preoccuparsi di nulla se non ballare e cantare tutto il giorno ovvero fare il mestiere dei loro sogni. Per questo motivo prendersi cura delle cose comuni equivale a mostrare un minimo di riconoscenza nei confronti di una macchina televisiva che li aiuta e li sostiene.

Il provvedimento

Non è la prima volta che questi giovani aspiranti artisti vengono richiamati per questo motivo. Qualche mese fa infatti la redazione aveva mandato in onda un primo filmato in cui venivano mostrate le condizioni disastrose della casetta. A farne le spese allora furono Rosa, Arianna e Riccardo che, nominati dai compagni, andarono direttamente in sfida.

Il provvedimento però a quanto pare non è servito da monito. Forse sarebbe Antonino Cannavacciuolo con le sue pacche sulle spalle e la voce tuonante per aprire gli occhi agli allievi o una delle sgridate tipiche di Nina Zilli ai tempi di Italia’s Got Talent!

Anche stavolta sono invitati a fare il nome dei responsabili. Tra mille tentennamenti i nomi fatti sono quelli di Ibla, Aka7even e Alessandro. La punizione è una delle più temute ovvero la sospensione della maglia.

E nella giornata che vede le lacrime di gioia di Miryea e Marini, i vincitori de La pupa e il secchione 2021, assistiamo a quelle piene di rabbia del ballerino Alessandro, rimproverato dalla sua coach Lorella Cuccarini.

I tre non sono d’accordo,affermano di non essere gli unici responsabili dello scempio che abbiamo visto. La redazione offre, sempre su votazione, di ritornare sui propri passi ma tranne qualche rara eccezione, i ragazzi mantengono la loro posizione, deludendo i tre nominati.