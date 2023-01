Massimo Ranieri ottiene la massima onorificenza di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica italiana per il suo contributo alla cultura italiana e partenopea.

Massimo Ranieri nominato Grande Ufficiale al merito della Repubblica

Massimo Ranieri, pseudonimo di Giovanni Calone, è nato a Napoli nel 1951 e ad oggi è una delle figure di maggiore rilevanza nel panorama musicale partenopeo e italiano.

Dopo oltre 50 anni di carriera, più di 30 dischi e milioni di copie vendute, Massimo Ranieri non ha intenzione di fermarsi. Artista in gara al Festival di Sanremo 2022, la sua “Lettera al di là dal mare” ha vinto il Premio della critica “Mia Martini“. Mentre i suoi concerti continuano ad essere sold-out, non trascura la carriera da attore, tornando sul set nel 2022 per la serie Mediaset “La voce che hai dentro”.

Per il suo talento incontenibile, e l’incommensurabile contributo alla cultura musicale, e non solo, italiana e partenopea, Massimo Ranieri ha ricevuto la massima onorificenza di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica italiana.

Presente a Roma alla proclamazione del prestigioso titolo, il cantautore partenopeo si dice commosso ed emozionato.

La proclamazione di Massimo Ranieri a Grande Ufficiale al merito della Repubblica italiana

La prestigiosa nomina di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica italiana, è stata conferita a Massimo Ranieri dal prefetto Bruno Frattasi, durante la cerimonia di proclamazione tenutasi nella capitale.

Le parole di Frattasi al momento della proclamazione sono state le seguenti:

“Voglio accompagnare la consegna di questo premio con qualche parola sentita di ringraziamento per tutto quello che ha fatto per il nostro Paese, perché è attraverso la sua arte che ha allietato gli italiani da più di quarant’anni a questa parte, è stato motivo di orgoglio per il nostro Paese. Dice la Costituzione che ognuno onora il proprio paese in tutti i settori, nelle professioni, nei mestieri, nelle arti e lei l’hai onorato nelle arti. L’ha onorato attraverso la canzone, il teatro, il cinema quindi questo riconoscimento è un suggello di questa lunga, bellissima carriera”.

Massimo Ranieri, commosso ed emozionato per la prestigiosa onorificenza, ha detto: “Sono commosso ed emozionato. Grazie, grazie, grazie. Sono pervaso da un insieme di sentimenti e spero di non piangere, anche se è un pianto di felicità perché queste sono cose che non capitano tutti i giorni”.