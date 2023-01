Principe Harry scrive nel suo libro che William lo avrebbe aggredito in una lite

Il libro del principe Harry descrive la presunta aggressione fisica del principe William durante una lite incentrata su Meghan Markle.

Principe Harry scrive nel suo libro che William lo avrebbe aggredito fisicamente

Il principe William ha attaccato fisicamente il principe Harry in una discussione incentrata su Meghan Markle, lo afferma il reale più giovane in un estratto del suo prossimo libro di memorie, “Spare”.

Secondo The Guardian, che ha ottenuto una copia del libro prima della sua tanto attesa uscita la prossima settimana, la lite è avvenuta nel 2019 nella casa del principe Harry a Londra, dove il principe William si era recato per discutere della relazione con Megan e avrebbe descritto Markle come “difficile”, “maleducata” e “abrasiva”.

Il principe Harry scrive che lo scontro si è intensificato al punto in cui il principe William lo ha spinto a terra, aggiungendo che l’incidente gli ha provocato lesioni visibili alla schiena.

La vicenda è venuta fuori due settimane dopo l’uscita della docuserie Netflix su Harry e Meghan in cui Harry ha accusato il team di suo fratello William di aver diffuso notizie su di lui e Markle.

È probabile che verranno fuori altre storie di questo tipo con la pubblicazione di “Space” e le successive interviste del principe Harry.

La descrizione della presunta aggressione di William a Harry

Nel libro “Spare”, la scena della discussione con aggressione viene descritta in modo dettagliato, Harry ha scritto che: “[William] mi ha chiamato con un altro nome, poi è venuto da me. È successo tutto così in fretta. Davvero molto in fretta. Mi ha afferrato per il bavero, strappandomi la collana, e mi ha buttato a terra. Sono atterrato sulla ciotola del cane, che si è rotta sotto la mia schiena, i pezzi mi hanno tagliato. Sono rimasto lì per un momento, stordito, poi mi sono alzato in piedi e gli ho detto di uscire.”

Harry scrive anche che William lo ha esortato a reagire, ma che si è rifiutato di farlo. Più tardi avrebbe raccontato dell’attacco alla compagna Megan Markle, che aveva visto i “graffi e lividi” sulla sua schiena, ma lei “non era così sorpresa, e non era poi così arrabbiata”.