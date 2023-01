Sadie Sink, l’attrice che interpreta Max Mayfield in “Stranger Things” dice che salutare definitivamente la serie dopo l’ultima stagione sarà “spaventoso e triste”.

Sadie Sink: dire addio a Stranger Things sarà “spaventoso e triste”

Sadie Sink rivela in un’intervista che dire addio a “Stranger Things” sarà “spaventoso e triste”. L’attrice, che interpreta Max Mayfield nella serie, ha aggiunto che “sarà orribile” quando il cast e la troupe non torneranno per un’altra stagione.

Sadie Sink affronta l’argomento che nessun fan di “Stranger Things” vuole approfondire: la fine della serie cult di Netflix, ormai giunta alla quinta e ultima stagione.

Durante il “Today Show”, l’attrice di Max Mayfield nel dramma horror-fantascientifico di Netflix, si è espressa su come sarà girare la quinta e ultima stagione di “Stranger Things”:

“Sarà terribile. Sarà orribile. Questi ragazzi, l’intero cast e la troupe, è come… voglio dire, è una famiglia. La gente lo dice sempre, ma io lo intendo sinceramente. E pensare che dobbiamo dire addio a quella sicurezza e sapere che non ci vedremo per un’altra stagione, è spaventoso e triste, ma penso che sia emozionante passare al prossimo capitolo”

Sadie Sink, attrice oltre “Stranger Things”: “All Too Well” e “The Whale”

Sadie Sink è nel cast di “Stranger Things” dalla seconda stagione, al suo fianco gli altri protagonisti interpretati da Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin.

La giovane attrice ha anche recitato in “All Too Well – The Short Film”, il cortometraggio scritto e diretto da Taylor Swift e detentore di numerosi riconoscimenti prestigiosi.

Recentemente, Sadie Sink è apparsa nel film “The Whale”, scritto da Samuel D. Hunter e diretto da Darren Aronofsky. Nel film, uscito al cinema a dicembre 2022, l’attrice interpreta Ellie, la figlia adolescente di Charlie (Brendan Fraser), che sta cercando di ricostruire una relazione con lei.

A proposito del suo ruolo in “The Whale”, Sadie Sink ha detto sempre a “Today”: “Sono più a mio agio nello spazio televisivo, quindi è stata una prima esperienza per me, partecipare ai festival cinematografici e tutto il resto. Ma è stata una vera gioia vedere come è stato accolto il film. E vedere Brendan vivere un momento così incredibile”.