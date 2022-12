Come festeggiare il capodanno a Roma

Concludere l’ultima notte dell’anno a cielo aperto in una cornice suggestiva? Roma, la “Città Eterna” è una delle mete preferite per passare l’ultimo giorno dell’anno. E non c’è da stupirsi: quando Roma si veste a festa, con le sue luci natalizie e la sua atmosfera festosa, è ancora più attraente.

Digitando sul web “Capodanno 2023 Roma” , scoprirai come festeggiare il tuo capodanno nella capitale, una delle più belle città europee in un’atmosfera di festa.

Ma cosa c’è di così speciale nel festeggiare Capodanno 2023 a Roma?

L’intero centro di Roma viene illuminato ogni anno con mille luci, Via dei Condotti e via del Corso, che termina a Piazza Venezia con il suo grande albero illuminato, sono le più conosciute.

Prima di tuffarti nel trambusto della festa di Capodanno, vale la pena fare una passeggiata nel centro storico della città. Le più grandi attrazioni della città includono il Foro Romano, il Pantheon e, naturalmente, il simbolo della città, il Colosseo.

Uno dei luoghi più affascinanti è sicuramente il “colle del Pincio”, dal quale si ha una vista incredibile di Roma. Qui potrai ammirare in tutta la sua bellezza Piazza del Popolo, l’Euro, la basilica di San Pietro.

Festeggia come se non ci fosse un domani in una delle piazze più antiche di Roma. Tutti si radunano al centro della piazza, dominata da un obelisco di oltre 3000 anni.

Via Veneto, con i suoi hotel chic e numerosi caffè all’aperto, è consigliata come luogo ideale per festeggiare.

Un luogo ambito, soprattutto a Capodanno, è “Piazza San Pietro”. Una grande folla si raduna in attesa che il Papa celebri la messa di Capodanno.

Molto frequentata in questa giornata è anche la famosa Scalinata di Piazza di Spagna. Qui, a mezzanotte, turisti da tutto il mondo festeggiano l’arrivo dell’anno nuovo insieme ai romani, tutti diventano amici, per augurarsi l’arrivo di un anno migliore.

I fuochi d’artificio a Roma

Lo spettacolo più atteso è naturalmente quello dei fuochi d’artificio. Si svolge al Colosseo a mezzanotte esatta. Lo spettacolo attira una folla enorme.

Per tutta la sera, Piazza del Popolo è immersa in un’atmosfera frizzante. Dopo i fuochi d’artificio, è consuetudine brindare con una bottiglia di Spumante. Inoltre se vuoi dare un’occhiata alla città magnificamente illuminata, puoi salire sulla terrazza di Villa Borghese. Da qui si ha una vista fantastica non solo a Capodanno. Questo parco si trova direttamente sulla Piazza del Popolo.

Capodanno 2023, spettacoli e concerti in tutta la città

Si può assistere al concerto di musica classica ai piedi del Palazzo del Quirinale. Questo concerto offre splendide melodie in un ambiente sontuoso.

Nel cuore del vecchio ippodromo della città, si può assistere a un concerto gratuito di musica più popolare. Questa è la vostra occasione per unirvi al divertimento dei romani al ritmo di famosi cantanti italiani.

Se preferisci passare una serata più glamour, con cena, dj set e open bar allora dovresti recarti a Palazzo Brancaccio, uno dei luoghi più esclusivi del centro di Roma.

Inoltre, se siete in famiglia e preferite evitare la folla, sarebbe meglio andare al giardino pubblico che si affaccia sulla piazza: si chiama Terrazza del Pincio. Si tratta di un punto elevato da cui si può godere di una splendida vista sui fuochi d’artificio, osservando la città in tutto il suo splendore.

Non dimentichiamoci della famosa “Fontana di Trevi”, proprio a mezzanotte, come vuole l’antica usanza, lanciare una moneta nella fontana con la mano sinistra sopra la spalla destra, porterà sicuramente prosperità per l’anno nuovo.

A Roma è difficile decidere esattamente dove festeggiare, dato che la città ha così tanti posti meravigliosi da offrire, ma una cosa è sicura, il Capodanno 2023 a Roma sarà spettacolare.