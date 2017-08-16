Matrimonio a Buckingam Palace, il principe Harry sposa l'attrice Meghan Markle
di Redazione
16/08/2017
Matrimonio a Buckingam Palace! Dopo William e Kate, il principe Harry sposa l'attrice Meghan Markle. Il popolo inglese dunque rivivrà la magia delle nozze in perfetto stile fiabesco, o questa volta Harry e la sua fidanzata si concederanno qualcosa di più semplice, ma soprattutto con meno attenzione mediatica? Nuovo matrimonio a Buckingam Palace? Sembrerebbe proprio che il principe Harry abbia deciso di mettere finalmente la testa a posto. Il figlio ribelle della principessa Diana e Carlo D'Inghilterra ormai dall'ottobre del 2016 starebbe vivendo lontano dai tabloid inglesi una bellissima e travolgente storia d'amore con l'attrice americana Meghan Markle. Fino ad oggi l'amore della coppia sarebbe stato simboleggiato da un “braccialetto di fidanzamento”, allestito secondo la cultura zulu, ovvero con delle perle bianche che rappresentano l'amore spirituale, delle perle blu per la fedeltà e delle perle nere che sono il simbolo appunto del matrimonio... Secondo un amico della coppia infatti il principe Harry pare che proprio in questi giorni abbia fatto la fatidica proposta di matrimonio a Meghan Markle durante un Safari in Africa. (Ndr. In perfetto stile William. Ricordiamo che anche il principe, fratello maggiore, chiese alla moglie di sposarlo in occasione di un viaggio nel continente nero).
Il principe Harry e Meghan Markle sposi a Buckingam PalaceLa notizia del nuovo matrimonio a Buckingam Palace però al momento non è stata confermata dai tabloid inglesi. L'annuncio riguardante il fidanzamento ufficiale del principe Harry e l'attrice Meghan Markle potrebbe arrivare solamente a settembre, in perfetto stile reale, attraverso una conferenza stampa proprio a Buckingam Palace. Il tutto ovviamente dopo la benedizione di nonna Elisabetta!
