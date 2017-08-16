Laura Freddi è incinta: primo figlio a 45 anni
di Redazione
16/08/2017
L’ex Non è la Rai, velina e concorrente Grande Fratello VIP è la prima gravidanzaCicogna in arrivo per Laura Freddi: la showgirl, nonché ex ragazza di Non è la Rai ed ex concorrente del Grande Fratello VIP è incinta. Per l’ex fidanzata di Paolo Bonolis si tratta del primo figlio a 45 anni. Ad annunciare il lieto evento è il settimanale Chi, che mostra in anteprima le prime foto del pancino della bionda conduttrice, in vacanza a Sabaudia con il compagno. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini comunica che la Freddi sarebbe al quarto mese di gravidanza e in attesa di una bambina.
Laura Freddi incinta a 45 anni: primo figlio dal compagno Leonardo D’AmicoUn sogno che finalmente si realizza per Laura Freddi, in quanto da tanti anni prova a diventare madre, come ha raccontato lei stessa all’interno della Casa di Cinecittà. Ha superato i primi tre mesi, quelli più delicati e imprevedibili, ma ancora non è pronta a condividere questo dolce segreto con tutti i suoi fan. Il motivo è semplice, per via dell’età e le delusioni del passato. La showgirl ha 45 anni, età considerata critica dal punto di vista medico, e poi c’è sempre l’ombra dell’aborto spontaneo quando aspettava un bambino dall’ex marito Claudio, una gravidanza interrotta al terzo mese che l’ha mandata in crisi e che ha portato, tra una lite e l’altra, alla separazione definitiva. L’incontro con l’attuale compagno Leonardo D’Amico ha cambiato la vita di Laura Freddi e ora stanno provando a diventare genitori. Lui fa il fisioterapista e si sono conosciuti grazie al beach volley e l’ha conquistata in quanto si voleva occupare del padre che non stava bene, segno che è un uomo fedele. Auguri a Laura e al compagno per questo lieto evento!
Redazione