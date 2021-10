Scopriamo gli abiti da sposo originali che si nascondono tra le collezioni Groom

Chi ama distinguersi ed è insofferente alle imitazioni delle imitazioni, farà attenzione a celebrare un matrimonio unico nel suo genere e vorrà indossare di certo un abito sposo originale che rompa un po’ con la tradizione dei look nuziali già visti e stravisti.

Ma quali sono le tendenze più in auge tra le collezioni abiti da sposo uomo che voglia giocare di fantasia anche sull’abbigliamento? Vediamone qualcuna.

Dove trovare gli abiti da sposo originali

Riuscire a trovare qualcosa che si avvicini a ciò che avete in mente può esser più facile di quel che pensate. Non esistono stilisti Groom che si siano dedicati a creare linee esclusive di abiti da sposo originali. Tuttavia, se avete la pazienza di girare per più rivenditori specializzati ed ateliers vi accorgerete che in ogni collezione si nasconde almeno un vestito da sposo diverso da tutti gli altri che vi colpirà.

Tra le anteprime abiti da sposo del prossimo anno vi avevamo mostrato per esempio l’ispirazione orientale di Pignatelli, che ha rubato dal Giappone il fascino per la calligrafia disegnando abiti da sposo particolari ed essenziali, percorsi da linee, punti e ideogrammi scuri. Spesso si chiudono senza bottoni o si abbinano a gilet avvitati a vestaglia intorno all’addome. Richiedono camicie semplici, possibilmente con collo alla coreana proprio perché non va mai aggiunta alcun tipo di cravatta.

Abiti sposo stravaganti e colorati

Tra le tendenze moda più amate ci sono i look nuziali che esulano dal classico blu navy o nero corvino. Parliamo di abiti da sposo particolari nei colori o negli abbinamenti. La novità nelle collezioni si respira soprattutto con le tonalità vinaccia, verde, bronzo, viola, oro.

Costituiscono l’outfit ideale se avete optato per il matrimonio civile e la vostra futura moglie ha egualmente preferito un vestito colorato anziché il tradizionale bianco.

Anche le geometrie sono molto apprezzate dal pubblico maschile che cerca l’abito sposo originale. Righe, scacchi, pied-de-poule, rombi. Questi motivi rendono unico il completo giacca/pantalone e vanno sempre stemperati con una camicia liscia, non troppo ricamata.

State organizzando le nozze in stile bohemian? Il miglior abito sposo uomo boho chic diventa una semplice camicia con straccali e collo un po’ aperto oppure camicia-gilet, vietata la giacca tout court.

Ci sono infine abiti da sposo originali e stravaganti riservati solo agli sposi più folli, come quelli decorati con teschi, formule matematiche o ricoperti… di piccoli Pac-man!

Abito da sposo stile barocco

Alcuni stilisti hanno voluto creare delle linee Groom esclusive per i capi in stile barocco. Ricercatissimo e raffinato in ogni dettaglio, questo abito sposo originale incontra il gusto di chi ama scettri, cilindri, fantasie eccentriche e ricami a gogò. L’aura sofisticata ed aristocratica è garantita con passamaneria di cristalli e perline, cravattoni seicenteschi con cammei, cinture metalliche. Nel taschino del gilet è spesso una catenina con pendente da far ricadere sull’abbottonatura. I bottoni, a loro volta, sono spesso ricoperti di raso e ricamati in pendant.

Tuttavia, se vi sembra che l’abito da sposo stile barocco non vi calzi a pennello perché troppo ridondante, mantenete gli elementi più dandy, come il cravattone e i gemelli-gioiello e scegliete un abito da sposo damascato. Così facendo, la decorazione del tessuto si limiterà a motivi floreali o arabeschi sulla giacca e gilet, senza necessariamente proseguire sul pantalone, che anzi renderà al meglio in versione liscia a contrasto.