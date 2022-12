Matteo Salvini: il figlio Federico derubato del cellulare, la paura della madre Fabrizia

In occasione dell’antivigilia di Natale, il figlio di Matteo Salvini, Federico, è stato derubato del cellulare per strada; se il Ministro delle Infrastrutture ha cercato di minimizzare a proposito di un evento sicuramente spiacevole per il suo primogenito, la madre Fabrizia Ieluzzi ha raccontato tutta la paura per un accadimento sicuramente spiacevole. Federico, il primogenito di Matteo Salvini, a 19 anni e studia fisica all’università di Bicocca. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito dell’accaduto.

Il figlio di Matteo Salvini derubato del cellulare: la ricostruzione dell’accaduto

Stando alle ricostruzioni offerte nelle numerose interviste, Federico è stato derubato del suo smartphone in occasione dell’antivigilia di Natale. Il primogenito di Matteo Salvini è nato a Milano il 3 aprile del 2003. Figlio del matrimonio con Fabrizia Ieluzzi, Federico era per strada insieme ad amici in occasione della sera del 23 dicembre quando è stato minacciato da alcuni sconosciuti che gli hanno derubato il telefono.

Grazie alla geolocalizzazione presente sullo smartphone, è stato possibile addirittura rintracciare il telefono di Federico, per poi si sporgere denuncia nei confronti dei rapinatori. Il telefono è stato ritrovato 12 ore dopo dalla squadra mobile, dopo che i rapinatori avevano tentato di rivendere lo smartphone rubato.

Le parole della madre Fabrizia Ieluzzi

Fabrizia Ieluzzi, la madre di Federico a cui è stato derubato lo smartphone, ha raccontato la paura provata per lo sfortunato incidente del figlio di Matteo Salvini: «Erano in due, lo hanno bloccato per strada con la scusa di chiedergli una sigaretta, quindi hanno rotto una bottiglia di vetro e con il coccio puntato contro Federico, gli hanno mostrato le loro vere intenzioni. Gli hanno preso il telefono, un modello di Iphone non recente ma che aveva da sei mesi e i soldi, restituendogli però il portafoglio con i documenti, quindi sono scappati. Quando mi sono ripresa dall’emozione con l’Ipad ho geolocalizzato il telefonino, mentre mio figlio era in questura a fare denuncia. Sono contenta: ha assecondato i rapinatori e si è comportato benissimo, non opponendo resistenza…»