Suarez a un passo dal Gremio: l’attaccante riparte dal campionato brasiliano

Luis Suarez è a un passo dal Gremio, dove ricomincerà la sua avventura calcistica a seguito dei Mondiali in Qatar del 2022 in cui non ha sicuramente brillato, soprattutto per la precaria forma fisica. A seguito della fine della sua avventura con l’Atletico Madrid, l’attaccante uruguaiano aveva giocato per qualche mese nel club del Nacional, pur non riuscendo a brillare per prestazioni offerte. Adesso, a seguito dei mondiali, ripartirà dal campionato brasiliano, in particolar modo dal Gremio, come riportato da diversi quotidiani di informazione calcistica.

Luis Suarez al Gremio: tutti i dettagli del trasferimento

Luis Suarez ha terminato i suoi Mondiali in Qatar con la sconfitta dell’Uruguay, che non è stato in grado di superare i gironi di qualificazione per accedere ai turni ad eliminazione diretta dei campionati del mondo; il calciatore uruguaiano ha trascorso qualche giorno in vacanza con il suo ex compagno di squadra Lionel Messi fresco vincitore dei mondiali con l’Argentina.

A questo punto, sarebbe arrivata la chiamata dal Gremio, formazione che, dopo aver militato nella seconda lega del campionato brasiliano, ha ritrovato la promozione in Serie A brasiliana. Ripartire, nel campionato, con un calciatore di grande esperienza come Luis Suarez sarebbe sicuramente importantissimo per il Gremio, che pagherà soltanto parte dell’ingaggio dell’attaccante uruguaiano. La restante parte sarà sostenuta, invece, da alcuni azionisti del calciatore, per cui si pensava potesse esserci una destinazione anche nel campionato statunitense dell’MLS. Per Suarez, dunque, nuova avventura dopo l’Atletico Madrid e i pochi mesi nel Nacional, formazione messicana in cui non ha sicuramente brillato