Maturità 2017, oggi la terza e ultima prova scritta: il quizzone soppresso dal 2019
di Redazione
26/06/2017
Oggi mezzo milione di studenti è impegnato da questa mattina con la terza e ultima prova scritta dell’esame di Maturità 2017. Il quizzone, come lo chiamano i docenti e i maturandi, è quasi più temuto delle tracce della prima prova scritta. E le ragioni sono ovvie: questa prova non è preparata dal MIUR, bensì dagli insegnanti ed è diversa da istituto a istituto, addirittura da classe a classe, perché materie e tipologia del test vengono decise dalle singole commissioni d’esame della scuola. È indispensabile che lo studente abbia una preparazione ottima su molti argomenti ed è difficile capire quali materie saranno oggetto di esame, anche se attraverso le simulazioni del triennio, qualcuno ha potuto intuire qualcosa. Ma l’incubo terza prova finirà nel 2019, in quanto il quizzone verrà soppresso. La terza prova, ovvero il quizzone, conclude le tre prove scritte dell’esame di Maturità 2017. La tipologia è diversa: potranno esserci quesiti a risposta libera, domande a risposta multipla o addirittura domande a risposta aperta, problemi con soluzione rapida o analisi di casi pratici e professionali, a seconda dell’indirizzo dell’istituto. Skuola.net ha voluto proporre agli utenti un sondaggio e il risultato è che questa prova è come la roulette, perché è difficile prevedere le materie e i quesiti proposti. Ma i professori hanno cercato di aiutare i loro alunni, perché il 21% dei maturandi sanno già le materie su cui si dovranno cimentare, addirittura anche alcune domande elaborate dalla commissione, mentre per alcuni, la luce in fondo al tunnel è data dalle simulazioni fatte durante l’anno scolastico. Le risposte della terza prova saranno corrette per singola materia dal commissario assegnato, ma il voto finale sarà deciso dalla commissione e sarà comunicato insieme a quello della prima e seconda prova, prima che inizino le interrogazioni dell'esame orale e all'uscita dei quadri degli scritti. I voti vanno da un minimo di 0 a un massimo di 15 punti, con sufficienza fissata a 10. Per il quizzone, sarà la sua penultima volta alla maturità: la nuova riforma lo ha infatti soppresso dall'anno scolastico 2018-2019.
