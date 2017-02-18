Home Economia & Lavoro Mediaset assunzioni 2017, opportunità lavoro e stage retribuito diplomati laureati: posizioni aperte e contatti

Mediaset assunzioni 2017, opportunità lavoro e stage retribuito diplomati laureati: posizioni aperte e contatti

di Redazione 18/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Lavorare per Mediaset è senza ombra di dubbio una opportunità di lavoro da cogliere al volo per giovani diplomati e laureati, soprattutto quando l’azienda permette, come delle possibilità di stage e tirocinio, di poter dare la prima occupazione a soggetti meritevoli e che vogliono entrare nell’ambito televisivo, video, audio, pubblicitario. Scopriamo quali sono le posizioni aperte e le assunzioni per febbraio 2017, quali sono i contatti e come inviare il CV attraverso la sezione Lavora con Noi dal sito dell’azienda. Per tutti i giovani diplomati e laureati che vogliono lavorare in Mediaset, sarà necessario entrare nel sito web nella sezione Lavora Con Noi per il 2017. Il Gruppo Mediaset ricerca periodicamente figure lavorative che possano inserirsi in ambito televisivo, video, audio, pubblicitario. Come fare per conoscere le posizioni aperte e trovare i contatti per inviare il CV e le assunzioni? Le candidature spontanee dovranno passare per il sito ufficiale Mediaset attraverso la sezione Lavora Con Noi. Bisogna registrarsi e inviare il CV per ricevere, in maniera automatica, gli annunci e le relative risposte attraverso l’area riservata. La sezione Opportunità è adatta per giovani studenti diplomati e laureati che sono alla ricerca di uno stage, un tirocinio o un lavoro. Si deve compilare un formulario indicando le generalità, i contatti mail e telefonici e allegando il CV in Word o PDF. E’ suggerito inviare anche una lettera di motivazione della candidatura. Mediaset invierà una mail di risposta automatica con le chiavi di accesso per controllare lo status delle ipotetiche assunzioni e osservare le posizioni aperte.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp