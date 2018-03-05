Home Intrattenimento Meghan Markle cambia religione prima del matrimonio per volere della regina?

di Redazione 05/03/2018

Buckingham Palace nel mirino dei preparativi per il matrimonio del principe Harry... Nel corso delle ultime ore è stata diffusa la notizia secondo cui Meghan Markle cambia religione per volere della Regina? Quando si sposano il principe Harry e meghan Markle? Come abbiamo appena annunciato Buckingham Palace e nel mirino dei preparativi per le nozze dell'anno ma non solo... Il 2018 si presenta particolarmente importante per la famiglia della Regina Elisabetta II per via di due importantissima appuntamenti: il primo riguarda la nascita del terzo royal baby, il secondo invece le nozze del principe Harry. Ma quando si sposano il principe Harry e Meghan Markle? Alle nozze reali Ormai non manca tanto, è tutto fissato per il 19 maggio 2018 nella cappella di St Giorge's. Meghan Markle abito da sposa, chi è lo stilista? I tabloid inglesi in queste settimane sono attivamente impegnati nelle ricerche dei dettagli delle nozze reali. Cosa avranno scelto per il loro matrimonio principe Harry e Meghan Markle? Nel frattempo cresce anche un altro tipo di attesa: Meghan Markle abito da sposa, chi è lo stilista? La curiosità, in questo ultimo caso, è dettata dal fatto che come noto l'attrice americana è già al suo secondo matrimonio, motivo per cui dovrebbe optare per un colore diverso dal bianco candido, scelta già postata da Kate Middleton... Meghan Markle rispetterà la tradizione o preferirà osare? Meghan Markle cambia religione per la Regina Elisabetta? La notizia di oggi però vede un'importante gesto che Meghan Markle ha fatto per amore del principe Harry e per compiacere la cara nonna, la Regina Elisabetta... Meghan Markle cambia religione e si converte alla fede anglicana. La scelta dell'attrice sarebbe un vero gesto di rispetto fatto nei confronti della Regina Elisabetta II, capo della chiesa anglicana, almeno secondo quando diffuso dal Dayli Mail. A battezzare Meghan Markle sarà l'arcivescovo Canterbury e la cerimonia dovrebbe tenersi a ridosso delle fatidiche nozze.

