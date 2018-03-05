Home Salute Obesità, una causa grave per malati di diabete e Parkinson

di Redazione 05/03/2018

Un'alimentazione inadeguata, mista alla carenza di attività fisica, non solo può comportare il rischio obesità ma è anche un mezzo che può provocare il diabete. Non a caso i malati di diabete in Italia aumentano ogni anno fino a sfiorare ad oggi oltre 1 milione in più negli ultimi quindici anni. E il rischio di ammalarsi di diabete crea per chi soffre di obesità. L’obesità, motivo di rischio per il diabete Sovrappeso e obesità sono un problema per oltre 21 milioni di italiani, e l’Italia risulta ai primi posti in Europa. Oltretutto Renato Lauro, Presidente Italian Barometer DiabetesObservatory (IBDO) Foundation spiega che “Secondo il recente rapporto DiabetesAtlas dell’International Diabetes Federation (IDF), il diabete causa 73 morti al giorno in Italia, quasi 750 in Europa. Il dato è decisamente preoccupante analizzando solo gli Italiani adulti che soffrono di diabete, che sono circa l’8%. Possiamo definire diabete e obesità come una pandemia- spiega si tratta quindi un’emergenza sanitaria che necessita di una attenzione specifica da parte dei decisori politici”. Diabete in Europa e nel resto del mondo Secondo l’Oms Europa, 52 milioni di persone all’interno della Regione europea Oms, soffrono di obesità e diabete. La prevalenza di questa malattia è in aumento in tutta la Regione arrivando, in alcuni Stati, a tassi del 10-14% della popolazione. Questo aumento è in parte causato dall’invecchiamento generale della popolazione ma in particolare dalla diffusione di condizioni a rischio quali, scorretta alimentazione, sedentarietà e disuguaglianze economiche. Secondo l’Oms, sono circa 346 milioni le persone affette da diabete in tutto il mondo e più dell’80% sono le morti legate a questa malattia. Tali morti si verificano in Paesi a basso e medio reddito. L’Oms stima inoltre che i decessi per diabete sono in netto aumento entro il 2030.

