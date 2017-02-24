Isola dei Famosi 2017 news naufraghi Moreno in guerra, nuova lite con Nancy Coppola
di Redazione
24/02/2017
L'Isola dei Famosi 2017 è nel mirino delle news, Moreno in guerra contro i naufraghi? Dopo il trambusto legato a Raz Degan e Massimo Ceccherini, per il rapper ecco che arriva anche una nuova lite con la cantante Nancy Coppola?
Isola dei Famosi 2017 Moreno: il rapper contro tutti, cosa succede con Nancy Coppola?L'Isola dei Famosi 2017 probabilmente verrà ricordata per due motivi: il nuovo abbandono di Massimo Ceccherini e le guerra di Moreno contro i naufraghi. In questi giorni il rapper è stato al centro dell'attenzione per via di alcuni battibecchi con Raz Degan, confidando a Massimo Ceccherini che l'attore avesse detto dei pesanti insulti alla moglie (Ndr. Cosa che poi ha spinto il comico toscano a lasciare il reality). Qualcosa però non quadra, dato che Degan ha subito smentito le accuse. Già da ieri infatti si parla di Moreno come "colui che mette zizzania" tra i naufraghi e la conferma arriverebbe anche da una confessione di Nancy Coppola. Il rapper e la cantante neomelodica sembrava che avessero instaurato un buon rapporto di amicizia ma non è così. Mentre si vocifera di una nuova lite avvenuta tra Nancy Coppola e Moreno.
Isola dei famosi 2017 Day Time Nancy Coppola: "Le maschere vengono giù"Nel day time di oggi infatti abbiamo avuto modo di assistere a una confessione che Nancy Coppola ha fatto ad Eva Grimaldi. Alla cantante neomelodica infatti non piacerebbe l'atteggiamento di Moreno, soprattutto il modo in cui le parla: "A quanto ho visto la rivalità non è solo tra due donne o due uomini. Ma anche fra una donna e un uomo... Le maschere dopo un po’ vengono giù.”
Articolo Precedente
Melissa Satta sexy incidente: l’ex velina senza slip a Tiki Taka? La verità su Instagram
Redazione