Mercoledì delle Ceneri 2017, cosa significa e quando inizia la Quaresima

di Redazione 01/03/2017

Oggi, mercoledì 1 marzo 2017, non è un giorno qualsiasi: si celebra il Mercoledì delle Ceneri 2017 e in questa particolare giornata si può assistere al rito della benedizione e della cospersione delle Ceneri, oltre a fungere da calendario per i Cristiani in quanto oggi si sancisce quando inizia la Quaresima, il periodo di riflessione e penitenza prima di celebrare la Pasqua. La celebrazione risale al Decimo Secolo, ma cosa significa esattamente questo rito che ha tanto a che fare con la Passione di Gesù e che impone l’astinenza e il digiuno dalle carni? La celebrazione del Mercoledì delle Ceneri nel mondo cristiano significa guardare in faccia il destino degli uomini: come dice il sacerdote, Ricorda Uomo che tu polvere sei, e polvere ritornerai. Ma oltre a far capire ai Cristiani quando inizia la Quaresima 2017 e osservare ogni venerdì il digiuno e l’astinenza dalle carni. Non a caso cade il giorno dopo la fine del Carnevale, ovvero Martedì Grasso, mentre la Quaresima termina la mezzanotte del Venerdì Santo. Dopo aver celebrato la Messa, il sacerdote cosparge il capo di cenere recitando la frase Polvere Sei e Polvere Ritornerai, oppure Convertitevi e Credete al Vangelo, come prevede la riforma del Concilio Vaticano II. Non solo penitenza, ma anche riflessione e meditazione. Le ceneri sono ricavate nel bruciare i ramoscelli di ulivo che si distribuiscono la Domenica delle Palme dell’anno precedente, per questo esiste la tradizione di non buttare mai questi preziosi rametti simbolo di pace. Da oggi, 1 marzo 2017, quindi da Mercoledì delle Ceneri 2017, i cristiani intraprenderanno un cammino di riflessione e penitenza, pensando alla Passione di Gesù. Per poter prendere parte alla celebrazione e al rito che sancisce il primo giorno di Quaresima, bisogna praticare l’astinenza dalle carni e il digiuno. Inoltre, ogni venerdì di Quaresima fino alla Mezzanotte del Venerdì Santo, si deve osservare l’astinenza e il digiuno dalle carni. Sono esclusi i bambini, gli anziani e i malati.

